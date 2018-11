Rachida Chbani, une actrice marocaine hors pair

L'artiste Rachida Chbani vient juste de terminer le tournage de la première partie du film hollandais "De Beloft pise" ou "la promesse de Pise". Dans un entretien avec Libé, la comédienne a annoncé que c'est un long métrage hollandais, dont l’histoire est adapté du roman du jeune écrivain hollando-marocain "Mano Bouzamour" et réalisé par Norbet Ter Hall

L'actrice qui y joue le rôle de la mère du héros "Samir" a expliqué que ce film est en néerlandais et en arabe et décrit le destin du jeune Marocain "Samir", plus connu dans son quartier "des diamants d’Amsterdam", sous le nom de "Sam"

Ce jeune homme issu de parents illettrés, vit dans un quartier à problème où sévit le plus souvent la violence en guise de moyen de communication.

Sam ayant été accepté dans un lycée d’élite, s'est retrouvé pris entre le marteau de la promesse d'obtenir son diplôme le "VWO", donné à son frère aîné qui croupit dans une prison, et l’enclume de vivre avec des parents incompréhensifs, dans un quartier exposé aux préjugés, un quartier menacé à tout moment par la violence.

Tout en déclarant que la sortie du film en salle aura lieu en septembre 2019, Rachida Chbani a précisé que la deuxième partie du tournage reprendra au mois d'avril prochain, et a promis que cette oeuvre sera alléchante et séduisante, tellement elle regorge de scènes où se mélangent drame, humour et amour.

Il est nécessaire de rappeler que Rachida Chbani est une actrice marocaine qui vit à Bruxelles depuis 1982. Elle a quitté son pays natal après l’obtention de son bac en 1981 à Casablanca et a suivi ses études en Belgique où elle a décroché plusieurs diplômes notamment en comptabilité et communication.

En plus de son cursus professionnel en tant qu’artiste, Rachida Chbani qui est multilingue et parle le français, l’arabe, le néerlandais ainsi que l’anglais, occupe la fonction de spécialiste en outils de communication dans un site de techniques de communication professionnelle qui crée des contenus et des outils de formation tels que : l’écoute active, comment parler de soi, techniques d’improvisation, simulation d’entretien d’embauche filmée et gestion de stress et de conflit..

L’artiste a plusieurs cordes à son arc. En tant que comédienne, elle a joué dans plusieurs pièces théâtrales comme :« Richard III » en 2002 ; «Le dragon» en 2003; et «Labnat» (les filles) en 2005. Elle a interprété des rôles aussi bien dans des sitcoms que dans différents films. Ainsi le public l'a découverte dans “La famille Mahlouf” (2012); La "Route d’ Istanbul"(2016), "Dis-moi maman" ( 2010) ; "Beaucoup de bruit ( 2003); "Au-delà de Gibraltar" (2000). Elle a été récompensée par le prix de la meilleure interprétation féminine dans le second rôle au Festival Jean Carnet en 2002.

Cette artiste est aussi réalisatrice de courts métrages. Dans son répertoire professionnel, on note plusieurs films qu'elle a réalisés en Belgique: « D'un mur à l’autre » ( 2017), «Bilal» ( 2013), « Ça commence comme ça»(2007)

Cette jeune Marocaine débordante d’activité, a, à plusieurs reprises, participé en tant que membre de jury dans des festivals de films nationaux et internationaux. Outre ces différents casquettes, Rachida Chbani est plus connue en tant que fondatrice et directrice artistique du Festival "Aflam du sud".