Projection au Caire de “Ammi” de Nassim Abassi

Le film "Ammi" (Mon oncle) du réalisateur marocain Nassim Abassi a été projeté, samedi soir dans une salle de cinéma au Caire. La projection de ce long-métrage est la toute première dans le monde arabe, selon un communiqué de la société en charge de la distribution du film. "Ammi" rassemble une constellation d'acteurs marocains. Il s'agit, entre autres, de Alia, Abderahim Tounsi, Alias Abderraouf, Mohamed Kheyari, Aziz Dadas, Manal Seddiki, Noureddine Bikr et Zhor Slimani. "Le film" raconte, durant 2 heures, l'histoire de Alia, une actrice qui vit à Rabat avec ses colocataires, Leila et Hind. Elle se démène à se frayer un chemin dans le monde du cinéma, en caressant le rêve de devenir, un jour, une grande actrice. Elle reçoit la visite de son oncle Abderraouf qu’elle n’a pas vu depuis des années. Au fur et à mesure, la cohabitation entre les trois jeunes femmes et Abderraouf devient de plus en plus difficile. "Ammi" avait été projeté en hors compétition dans le cadre du 16ème Festival international du film de Marrakech.

Après avoir étudié le cinéma au Royaume-Uni, au Surrey Institute of Art and Design, c’est entre Londres (où il habite pendant 15 ans) et le Maroc que Nassim Abassi réalise et produit plusieurs courts métrages. Son premier long métrage « Majid » est sélectionné dans de nombreux festivals internationaux dont le Festival international de Dubaï en 2010 et le Festival du film arabe de Rotterdam en 2011 où il remporte le Faucon d’argent du meilleur film.