Programmation diversifiée au 13ème Festival international du cinéma de Casablanca

Le coup d’envoi de la 13ème édition du Festival international du cinéma de Casablanca a été donné, samedi soir, sous le thème "Le cinéma au service des constantes et de l’unité : l’autonomie du Sahara marocain comme modèle".



Ce rendez-vous cinématographique, organisé par l’Association leadership pour les cultures à Anfa, et marquée par une participation notable de professionnels du cinéma, d’intellectuels et de chercheurs marocains et étrangers, vise à mettre en lumière le rôle du septième art dans la défense des causes nationales et la promotion des valeurs d’unité et d’engagement culturel.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par un hommage rendu à plusieurs figures artistiques de premier plan, notamment le président du Festival international du film de Delhi (Inde), Ram Kishore Parcha, ainsi que les artistes marocains Omar Lotfi, Tarik Boukhari, Rafik Boubker et Leila Fadili, en reconnaissance de leurs parcours artistiques et de leur contribution à la scène cinématographique.



La cérémonie a également été marquée par la distinction du Dr. Ahmed Al Boukri, président de l’Union des organisations internationales des droits de l’Homme et du développement, en hommage à ses efforts en faveur des droits humains et à son soutien aux causes humanitaires.



A cette occasion, le réalisateur Mohamed El Mouchtaray, président fondateur du Festival international du cinéma de Casablanca, a souligné que cette manifestation ambitionne de consacrer le rôle du septième art en tant que soft power au service des grandes causes nationales, en premier lieu la question de l’intégrité territoriale du Royaume, notant que le choix du thème de cette édition traduit une conscience profonde du rôle du cinéma dans le plaidoyer culturel et civilisationnel.



Dans une déclaration à la MAP, il a précisé que le festival, à travers une programmation diversifiée alliant projections cinématographiques, ateliers de formation et rencontres intellectuelles, entend créer un espace de dialogue et d’échange de visions entre cinéastes et intellectuels du Maroc et d’ailleurs, tout en renforçant le rayonnement de Casablanca en tant que pôle d’accueil des manifestations culturelles internationales.



Il a ajouté que l’intégration du long métrage dans les compétitions du festival constitue une étape qualitative dans le parcours de cette manifestation, reflétant son évolution et sa volonté d’accompagner les mutations du paysage cinématographique national et international, avec un souci constant de soutien aux jeunes talents et d’ouverture aux expériences cinématographiques mondiales, notamment le cinéma indien, invité d’honneur de cette édition.



De son côté, l’artiste Tarik Boukhari s’est dit honoré par l’hommage qui lui a été rendu lors de cette édition, estimant que cette reconnaissance consacre un parcours artistique collectif ayant contribué à mettre en valeur la richesse et la diversité de l’expérience cinématographique marocaine.



Il a affirmé que le cinéma demeure un espace d’expression libre et responsable, ainsi qu’une force capable de transmettre les causes nationales et humanitaires au large public, ajoutant que le choix du thème de cette édition s’inscrit dans la vocation plaidoirie de l’art en faveur des constantes et de la consolidation des valeurs d’unité et d’appartenance.



Il a également indiqué que le Festival international du cinéma de Casablanca constitue une occasion de rencontre intergénérationnelle et d’échange d’expériences entre artistes, contribuant à stimuler les jeunes talents à la création et à l’engagement, tout en saluant le rôle de cette manifestation dans la promotion de la culture et du cinéma marocains.



Cette édition, qui se poursuit jusqu’au 14 janvier, met à l’honneur le cinéma indien à travers une programmation de projections spéciales et de rencontres avec des réalisateurs et producteurs indiens, dans le cadre du renforcement du dialogue culturel et de l’ouverture aux expériences cinématographiques internationales.



Le programme du festival comprend la projection de films courts, longs et documentaires, ainsi que l’organisation d’ateliers de formation dans le domaine cinématographique, visant à soutenir la formation et l’échange d’expertises entre professionnels et jeunes passionnés du septième art.



Par ailleurs, les activités du festival abritent une table ronde consacrée au thème de cette édition, outre la projection du film documentaire "Le Mirage de Tindouf" du réalisateur Mohamed El Mouchtaray.



Il est à noter que le jury de cette édition est composé de l’actrice libanaise Marwa Karouny, de la journaliste égyptienne Nayess Ayman, de l’acteur marocain Seddik Mekouar et du réalisateur marocain Mohsen Abou Dhafer.