Première édition du Festival ‘Malamiss’ pour les musiciens non-voyants

La musique symbolise l’expression suprême du cœur. Nulle besoin de regarder ou de voir, pour en comprendre la profondeur. C’est un peu l’histoire de nombreux musiciens de renom, qui, à un moment donné de leurs vies, ont perdu la vue, sans pour autant égarer les chemins qui mènent aux sons.

Nombreux d’entre eux ont répondu présent à l’appel de Fattah Ngadi. Egalement non-voyant et connu pour avoir composé les bandes-son de plusieurs séries marocaines à succès, il a eu la simple mais néanmoins insolite idée d’organiser le premier Festival de musiciens aveugles, à travers le prisme de l’Association Espace Création pour les non- voyants qu’il préside.

Intitulé ‘Malamiss’, ce festival dont l’entrée est gratuite, sera étalé sur trois jours, du 29 au 31 mars, et connaîtra la participation de plusieurs musiciens marocains et internationaux non-voyants, mais non moins talentueux, lesquels ont rappliqué sans hésiter de Jordanie, de Palestine, d’Iran, du Sénégal, mais encore de Tunisie. Au programme, de la fusion, de la musique classique, du jazz, en plus des styles oriental, soufi et de la musique marocaine.

En présence de professeur de musique à l’image de khadija Doghmi ou Hamid Aribi ancien violoniste professeur de musique, ainsi que Rachid Assabbahi, homme de radio, la première journée du festival se déroulera à la F.O.L à Casablanca, tandis que la seconde sera délocalisée au théâtre Abderrahim Bouabid à Mohammedia et la dernière au cinéma ABC à Casablanca.

Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter la page Facebook de l’Association.