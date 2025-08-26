Premier League: Liverpool vient à bout de Newcastle dans un match fou

Liverpool, en supériorité numérique toute la seconde période, s'est fait peur mais a arraché la victoire à la dernière minute sur la pelouse de Newcastle (3-2) dans un match fou, lundi en clôture de la deuxième journée de Premier League.



Après avoir mené 2-0, puis vu les Magpies, à 10 contre 11, revenir à 2-2 à la 88e minute, les Reds ont repris l'avantage à la dernière minute des onze du temps additionnel grâce à leur tout jeune attaquant Rio Ngumoha, qui fêtera ses 17 ans vendredi, laissé seul pour ajuster Nick Pope (3-2, 90e+10).



Liverpool est troisième du classement, à égalité avec Arsenal et Tottenham.

Bousculé pendant une bonne demi-heure par Newcastle, Liverpool a ouvert le score contre le cours de jeu grâce à une frappe lointaine ras de terre de Ryan Gravenberch, de retour de suspension, qui a surpris Pope en étant légèrement déviée par Fabian Schär avant de heurter le poteau (1-0, 35e).



Sans leur attaquant star Alexander Isak, engagé dans un bras de fer avec sa direction pour partir - peut-être à Liverpool - et écarté du groupe, les Magpies comptaient sur Anthony Gordon pour animer leur attaque face aux champions en titre.



Après plusieurs occasions en quelques minutes, il a plombé les siens, logiquement exclu après visionnage de la VAR pour une grosse semelle sur la cheville de Virgil van Dijk (45e+3).



En supériorité numérique, Liverpool n'a pas attendu plus de 20 secondes en deuxième période pour se mettre à l'abri grâce à sa recrue Hugo Ekitiké, alors qu'Arne Slot n'était même pas encore revenu sur le banc. A l'entrée de la surface, l'attaquant français a armé une frappe poteau rentrant (2-0, 46e) pour inscrire son troisième but en trois matches en Angleterre.



Mené de deux buts et avec un joueur de moins, Newcastle est revenu dans le match sur une tête de Bruno Guimaraes (2-1, 57e) puis a égalisé par William Osula (2-2, 88e), mais reste dans le bas du classement avec un seul point inscrit cette saison.



Après son premier affrontement contre les Magpies depuis la finale de la Coupe de la Ligue perdue en mars, Liverpool achèvera sa semaine par un autre choc, contre son dauphin de l'an passé Arsenal, dimanche à Anfield.