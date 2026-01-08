Pour la RTBF, le départ de Sofiane Boufal, une "perte sèche" pour le championnat belge

La rupture entre Sofiane Boufal et l'Union Saint-Gilloise constitue une "perte sèche pour le championnat belge, qui abandonne l’un de ses plus beaux joyaux", souligne la Radio-Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF), après la résiliation d’un commun accord du contrat qui liait l’international marocain au club bruxellois.



Arrivé le 3 septembre 2024 en provenance du club qatari d’Al Rayyan, le milieu offensif de 31 ans, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, quitte la Pro League sur "la pointe des pieds, laissant aux supporters unionistes et aux suiveurs du championnat de Belgique une impression d’inachevé au regard de son immense talent", déplore la RTBF.



Le groupe audiovisuel public rappelle que Boufal aurait dû disputer la Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc, pour lequel il totalise 46 sélections et huit buts, et qu’il aurait même pu prétendre au Soulier d’or s’il avait bénéficié d’un temps de jeu régulier.



L’international marocain aura disputé 40 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot unioniste, mais son temps de jeu est resté limité, avec une moyenne de minutes jugée faible au regard de son potentiel, relève la RTBF.



Si le média reconnaît que Boufal est arrivé à court de rythme et a connu certaines blessures, il s’interroge sur les raisons pour lesquelles un joueur de ce calibre, ne présentant plus de problème physique et ne faisant l’objet d’aucune critique disciplinaire, n’ait été aligné qu’au compte-gouttes.



Pour la RTBF, avec cette séparation, "le football sort grand perdant et le championnat de Pro League déplore un nouvel épisode de l’inexorable fuite des talents qui le mine depuis tant d’années".

