Vendredi 16 Janvier 2026

Pour Corriere dello Sport, Neil El Aynaoui, “meilleur milieu et révélation” de la CAN
Fierté des supporters marocains, le Lion de l'Atlas Neil El-Aynaoui est à la fois "le meilleur milieu de terrain et la révélation" de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2025, écrit jeudi le quotidien italien Corriere dello Sport.

"Le milieu de l'AS Roma est la révélation de cette CAN : de ses performances à son mental d'acier, en passant par son penalty contre le Nigeria tiré avec l'assurance d’un vétéran...Tout fait de lui la fierté des Marocains", souligne le journal sportif.

Les experts du ballon rond sont unanimes à considérer El-Aynaoui comme "le meilleur milieu de terrain de la compétition continentale", note le média italien, faisant remarquer que "ses prestations ont été irréprochables tant il n’a commis aucune erreur".

Le jeune joueur de 24 ans va disputer une finale à domicile dans une ambiance de pression immense, mais qu'il compte bien gérer avec ses coéquipiers, relève-t-il, en soulignant que le sélectionneur national Walid Regragui l'a qualifié de "joueur fantastique".

Pour Corriere dello Sport, l'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, "aurait évidemment souhaité le retour rapide de Neil, d'ailleurs tout le monde au centre sportif de Trigoria l'apprécie".

"D'abord parce qu'il est sérieux et poli et a conquis le vestiaire en quelques semaines seulement. Ensuite parce qu'il gagne en expérience et en confiance tout au long du tournoi", a-t-on précisé.

Neil retournera ensuite à Rome où il sera accueilli "impatiemment et à bras ouverts" par son entraîneur, par le directeur sportif de la Roma, Frédéric Massara, ainsi que par tous les supporters du club romain.

