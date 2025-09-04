Port de Larache: Baisse de 6% des débarquements de pêche à fin juillet

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Larache ont atteint 9.129 tonnes à fin juillet 2025, en baisse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a toutefois augmenté de 6% à 205,31 millions de dirhams (MDH), contre plus de 192,88 MDH à fin juillet 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont régressé de 10% au cours des sept premiers mois de 2025 à 7.249 T, pour une valeur estimée à environ 59,81 MDH (-15%), contre 70,57 MDH/ 8.080 T en glissement annuel.



Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, augmenté de 5% à 472 T, pour une valeur de plus de 27,42 MDH, contre plus de 28,65 MDH en glissement annuel.



Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont progressé de 11% à 773 T pour des recettes de 82,29 MDH (+31%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont augmenté de 23% à 635 T, générant des revenus d'environ 35,79 MDH (+16%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 523.765 T à fin juillet dernier, en baisse de 16% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé à plus de 6,14 milliards de dirhams (MMDH), contre 6,30 MMDH en glissement annuel.