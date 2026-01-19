Port d'Essaouira : Baisse de 32% des débarquements de la pêche en 2025

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d'Essaouira ont enregistré, au titre de l'année 2025, une baisse de 32% en poids et de 6% en valeur, selon l’Office national des pêches (ONP).



Les quantités débarquées dans ce port se sont situées à 16.988 tonnes (T) en 2025, contre 25.009 T en 2024, pour une valeur marchande de 274,4 millions de dirhams (MDH), contre 290,4 MDH un an auparavant, précise l’ONP dans son rapport sur les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale au titre de l'année écoulée.



Par espèce, les débarquements de poissons pélagiques ont diminué de 43% pour atteindre 11.347 T, correspondant à une valeur de 55,9 MDH (-41%), contre 19.924 T et 94,1 MDH en 2024, rapporte la MAP.



Les captures de poissons blancs ont, quant à elles, progressé de 74% en volume, s’établissant à 1.828 T contre 1.052 T en 2024, tandis que leur valeur a également affiché une hausse de 23% se situant à 54,008 MDH, contre 43,989 MDH une année auparavant.

S'agissant des céphalopodes, les débarquements ont affiché une hausse de 17% en volume, avec 1.051 T, pour des recettes de 88,295 MDH (+18%), contre 901 T et 75,098 MDH en 2024.



En revanche, les captures de crustacés ont régressé de 9% pour s’établir à 1.423 T, générant des recettes de 73,341 MDH, contre 1.561 T et 73,482 MDH l’année précédente.

Au niveau national, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint, en valeur, 10,111 milliards de dirhams en 2025, en baisse de 4 par rapport à 2024.

En termes de poids, ces produits se sont établis à 1.132.801 tonnes, enregistrant un repli de 15% par rapport à l’année précédente.