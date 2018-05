Plaidoyer à Tétouan pour accroître la visibilité de la poésie dans les médias

Une constellation de poètes marocains ont appelé, samedi à Tétouan, à accroître la visibilité de la poésie dans les médias audiovisuels et la presse écrite afin de garantir sa promotion et sa diffusion à plus grande échelle.

S'exprimant lors d'un séminaire sur "La poésie dans les médias" organisé dans le cadre du 2ème Festival des poètes marocains, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, les intervenants ont souligné que la poésie, en tant que l'une des formes d'expression et d'identité linguistique et culturelle, a longtemps été considérée comme un genre majeur de la littérature, notant que la place qui est accordée aujourd'hui à la poésie dans les médias à l'adresse du grand public est extrêmement réduite.

Dans ce sens, les conférenciers ont relevé certaines particularités de l’expression poétique dans un univers de l'information où la rapidité, la brièveté et la simplicité ne lui sont pas a priori favorables, notant que la poésie ne s'adresse pas à une élite, mais à tout le monde, de même qu'elle représente un chant permanent du quotidien et s'inscrit dans le cadre du patrimoine immatériel à préserver.

Pratiquée à travers l'histoire dans toutes les cultures, la poésie représentait un moyen de l'écriture historique et la préservation de la mémoire constituant ainsi une pratique médiatique, de même qu'elle se veut un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix dans un monde marqué par la montée de la violence, du terrorisme et de la xénophobie, ont-ils ajouté.

Afin de renforcer la visibilité de la poésie dans les médias, les poètes ont souligné l'importance de favoriser la convergence entre la poésie et les autres arts tels que le théâtre, la danse, la musique et la peinture auxquels les médias s'intéressent afin de la diffuser à plus grande échelle, mais aussi l'émergence d'une élite de journalistes spécialisés dans le domaine culturel, particulièrement dans l'art poétique.

Les médias sont aussi appelés à jouer un rôle d'intermédiaire au niveau de la réception esthétique de la poésie, en l'introduisant dans les programmes culturels de télévision et de radio, ont-ils ajouté, s'interrogeant aussi sur le besoin "d'une nouvelle poésie" qui saura s'imposer dans "les nouveaux médias interactifs" en tant que fruit d'une convergence entre les technologies d'information et de communication et les réseaux sociaux. Cette conférence, animée par le poète Najib Khoudari, a été marquée par des interventions des poètes Abdelouahhab Errami, Asmahane Ammour et Mohamed Bachkar qui sont revenus sur leur parcours poétique et jeté la lumière sur la relation de tension liant la poésie et les médias. Cet événement a été couronné par la remise des prix aux étudiants en master ayant pris part à l'atelier "Écriture et déclamation de la poésie", organisé par la Maison de la poésie depuis novembre jusqu'à février dernier.

Organisé par la Maison de la poésie de Tétouan, en coopération avec le ministère de la Culture et de la Communication et le département de la culture de Charjah aux Émirats arabes unis, ce festival de trois jours connaît la participation de figures emblématiques de la poésie, mais aussi d’intellectuels et d'artistes venus de plusieurs villes du Royaume et de pays arabes pour célébrer la poésie et la puissance créatrice de la parole poétique.