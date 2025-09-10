Ouverture à Rabat du 1er Sommet sur les infrastructures intelligentes en Afrique du Nord

Les travaux de la première édition "du Sommet sur les infrastructures intelligentes en Afrique du Nord" se sont ouverts, mercredi à Rabat, avec pour objectif de soutenir les efforts de développement des infrastructures dans la région.



Organisé à l'initiative de Verve Management, une plateforme internationale d’échange et de réflexion, cet événement rassemble des leaders d'opinion, des experts et des décideurs en vue d’explorer les perspectives de développement dans le domaine d’infrastructures intelligentes dans la région, notamment au Maroc.



Placé sous le thème "Construire les fondations d'un avenir durable", ce conclave entend présenter les progrès réalisés par le Royaume dans les domaines de l'immobilier, des infrastructures sportives, des aéroports, des transports et de l'hôtellerie, tout en examinant des stratégies innovantes en perspective des prochaines échéances, rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a relevé que le choix de la thématique retenue pour cette rencontre s'inscrit au cœur des priorités stratégiques du Royaume, précisant que le développement des infrastructures constitue un pilier fondamental des grandes transformations que connaît le Maroc en prévision des prochaines échéances sportives, et un levier pour faire face aux défis croissants liés aux changements climatiques.



A cet égard, le Maroc adopte des approches flexibles et durables dans la planification et la réalisation des projets d’infrastructures afin de faire face aux effets des perturbations climatiques que subit le pays, et qui se traduisent par des périodes de sécheresse et une irrégularité des précipitations, a fait observer le ministre.



Ces changements rapides, a-t-il poursuivi, exigent la mise en place d’infrastructures durables et flexibles, capables de s'adapter aux crises, de soutenir la croissance économique et de garantir l'équité territoriale et sociale.



Dans cette perspective, le ministère de l'Equipement et de l'Eau œuvre, en étroite coordination avec les différents partenaires et institutions concernés, à l'élaboration de solutions techniques et intelligentes qui intègrent la dimension environnementale au cœur du processus de planification et de mise en œuvre, a relevé M. Baraka, ajoutant que ces solutions intelligentes visent, entre autres, à réduire l'empreinte carbone et à s'adapter aux changements climatiques, à même de garantir une infrastructure plus résiliente, sûre et durable.



Ce sommet, qui réunit plus de 120 intervenants et 800 délégués venus explorer les progrès du Maroc, s'articule autour de quatre flux thématiques, à savoir, Hospitalité, Stades et infrastructures sportives, Aéroports et transports, ainsi que Développement immobilier.