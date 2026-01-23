Offensive de la Juventus Turin à Istanbul pour recruter Youssef En-Nesyri

Le directeur sportif de la Juventus, Marco Ottolini, s'est rendu à Istanbul pour négocier directement avec Fenerbahçe l'arrivée de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri à Turin, écrit jeudi le quotidien italien La Gazetta dello Sport.



"La mission de la Juventus en Turquie pour En-Nesyri a officiellement débuté" indique le journal sportif, ajoutant que "l'international marocain est devenu la priorité de la Juve pour le poste d'avant-centre".



Pour le grand tirage italien, "l'accélération fulgurante de la Juventus aujourd'hui vise à anticiper la concurrence d'Aston Villa et de Naples" qui cherchent également à s’attacher les services du joueur.



Selon la presse sportive italienne, Youssef En-Nesyri, l'un des joueurs les plus convoités actuellement, est dans le viseur de plusieurs cadors européens pour ce mercato hivernal.



TuttoMercato écrit, dans ce sens, qu’un nouveau concurrent de taille issu de la Premier League rejoint la Juventus et Naples dans la course pour engager l'international marocain, Aston Villa étant à la recherche d'un attaquant capable de renforcer son effectif.



Le site sportif Goal.com souligne, de son côté, qu'En-Nesyri "a amplement mérité sa place parmi les joueurs clés de ce mercato hivernal".



Pur produit de la prestigieuse Académie Mohammed VI de Football, l’attaquant de 29 ans a connu une ascension fulgurante qui l'a mené au plus haut niveau en Espagne, note le média, mettant en avant ses grandes performances avec les Lions de l’Atlas, en Liga et en Süper Lig où il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques du football turc.



Par ailleurs, le joueur marocain Yusuf Akhamrich s'est engagé avec le club anglais de Bristol Rovers (League 2) dans le cadre d’un prêt en provenance de Tottenham Hotspur (Premier league) jusqu’à la fin de la saison, rapporte la presse britannique.

"C’est un jeune joueur avec un fort potentiel, qui a déjà montré cette saison ce dont il est capable", a déclaré l'entraîneur des Rovers, Steve Evans, cité par les médias.



"Je l’ai observé pour la première fois l’an dernier et je l’ai gardé à l’esprit. J’ai entrepris les démarches la semaine dernière pour le faire venir ici, mais nous avons dû faire preuve de patience afin que le prêt soit validé par l’entraîneur des Spurs", a-t-il ajouté.



L'ailier de Tottenham Hotspur, qui a représenté l’équipe du Maroc des moins des U20, est la cinquième recrue hivernale de Bristol Rovers, après Riley Harbottle, Kane Thompson-Sommers, Kofi Balmer et Ryan De Havilland.



Âgé de 20 ans, Akhamrich n’a pas encore disputé de rencontre en équipe première en Premier League. Il est toutefois un titulaire régulier avec l’équipe des moins de 21 ans.