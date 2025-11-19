Oasis de Taghjijt : ouverture de la 20ᵉ édition du Salon national de la saison des dattes


La 20ᵉ édition du Salon national de la saison des dattes s’est ouverte, lundi à Taghjit (province de Guelmim), avec pour ambition de promouvoir la filière phoénicicole, et valoriser le patrimoine oasien et les pratiques agricoles durables.
 
Organisé par l’Association de la Saison des Dattes, en partenariat avec la Commune de Taghjit, le Salon vise à soutenir les producteurs et coopératives locales et à encourager le développement d’une agriculture solidaire et respectueuse de l’environnement.
 
L’événement constitue également une plateforme de sensibilisation à la préservation des oasis, mettant en avant la biodiversité, la gestion durable de l’eau et les pratiques agricoles innovantes adaptées aux changements climatiques, rapporte la MAP.
 
Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Salon, Jama Agherrabi, a indiqué que cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour l’ensemble des acteurs de la filière, notant qu'il offre un cadre propice d'échange et de partage d’expériences.
 
M. Agherrabi a également souligné que cette manifestation reflète l’attachement des habitants et des partenaires à un produit emblématique du Sud marocain et illustre la volonté collective de consolider une filière porteuse d’opportunités économiques et sociales.
 
Le programme comprend des espaces d’exposition de variétés de dattes, des ateliers de formation sur la production, le conditionnement et la commercialisation, ainsi que des initiatives d’agriculture solidaire favorisant la coopération entre producteurs.
 
 
Des conférences et tables rondes sont également organisées pour aborder les enjeux environnementaux et sociaux, la valorisation des produits oasiens et l’amélioration des pratiques culturales.
 
Cette édition offre un espace d’échanges entre producteurs, établissements publics, acteurs culturels et visiteurs, mettant en lumière les réalisations et innovations dans la filière phoénicicole et consolidant l’identité agricole et culturelle des oasis de la région.
 
Les festivités se poursuivront jusqu’au 20 novembre, ponctuées par des animations culturelles et artistiques qui reflètent la richesse du terroir et l’attachement des habitants à leur patrimoine.


