Nouvelle édition des “Journées du patrimoine” à Rabat et Salé

La 4ème édition des "Journées du patrimoine" se tiendra du 18 au 22 avril à Rabat et Salé, avec au programme des activités et manifestations riches et variées, visant à mettre en valeur, préserver et développer le patrimoine matériel et immatériel des deux villes. Organisé par l'Association Rabat-Salé Mémoire, sous le thème "Lumière sur le patrimoine", cet événement s’assigne pour objectif de valoriser le patrimoine des deux villes et de raviver leurs vestiges historiques, à travers des activités ludiques, patrimoniales et éducatives, des promenades initiatiques dans les sites situés sur les rives du Bouregreg, ainsi que des spectacles et des ateliers d’artisanat.

Des spectacles de rue, des workshops, des animations musicales et théâtrales, des visites guidées ouvertes au large public et animées par les guides médiateurs bénévoles formés par l’association et ses experts, seront, également, au rendez-vous. Cette grande manifestation artistique et architecturale de cinq jours tend, en outre, à sensibiliser les élèves à l'importance du patrimoine et à encourager les initiatives visant à protéger, rénover, réhabiliter et valoriser l'héritage historique et ce, à travers des visites éducatives aux différents sites emblématiques des deux villes.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association Rabat-Salé Mémoire, Mohamed Fikri Benabdallah, a indiqué que la richesse de cette programmation est due, essentiellement, à l’implication de bénévoles de l’association, appelant dans ce cadre à encourager les actions de préservation, de restauration, de réhabilitation, de renouvellement urbain et de valorisation et à accompagner toutes les initiatives, publiques ou privées, qui visent la sauvegarde, la mise en valeur et le développement du patrimoine de Rabat et Salé.

"Cette manifestation se veut une occasion de valoriser le patrimoine des villes ancestrales de Rabat et Salé et de faire connaître leur architecture et potentialités touristiques", a fait savoir M. Benabdallah, soulignant que les deux villes se sont développées sur les rives du Bouregreg, autour d’une mémoire collective au fil des siècles, constituant aujourd’hui un territoire patrimonial commun.

Le président de l’association a, dans ce sens, noté que la thématique "Lumière sur le patrimoine" est en résonance avec l’esprit des lieux ainsi qu’avec le formidable potentiel artistique, culturel et éducatif que recèlent les sites emblématiques des deux villes, tels que la Médina de Salé, Chellah, la Kasbah des Oudayas, le Centre-ville de Rabat et le Jardin d'essais botaniques de Rabat.

L’inscription de la ville de Rabat au patrimoine de l’UNESCO et celle de Salé en tant que patrimoine national confère au projet de Rabat-Salé Mémoire sa véritable dimension nationale et internationale, a-t-il ajouté.

Les activités diverses et nombreuses inscrites au programme de cette quatrième édition démarreront officiellement le 18 avril à Rabat et Salé et sur les différents sites programmés. Une cérémonie officielle à caractère artistique est prévue, vendredi à Bab Lamrissa (Salé), rendant ainsi hommage à la Médina de Salé, inscrite en 2017 au titre du patrimoine national.

A rappeler que l’édition 2017, tenue sous la thématique "Territoires du patrimoine", a pu attirer quelque 5.000 visiteurs, grâce à la mobilisation de plus de 120 guides volontaires du patrimoine qui ont encadré les visites guidées au profit du grand public et des écoliers de Rabat et Salé.