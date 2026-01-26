Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Nezha Bidouane réélue membre du CA de la FISSPT

Lundi 26 Janvier 2026

Nezha Bidouane réélue membre du CA de la FISSPT
Autres articles
La présidente de la Fédération Royale marocaine du Sport pour tous (FRMSPT), Nezha Bidouane, a été réélue, samedi à Civitanova, en Italie centrale, membre du conseil d'administration de la Fédération internationale du Sport pour tous (FISPT) pour un deuxième mandat de quatre ans.

Cette réélection a eu lieu à l'occasion du congrès électif de cette instance sportive internationale organisé les 24 et 25 janvier.

A cette occasion, le président de la FISPT, le Bahreïni Issa Mohammed Abderrahim, a été reconduit à la tête de la Fédération pour un nouveau mandat.
 

Libé

Lu 100 fois

Tags : CA, FISSPT, Nezha Bidouane

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication