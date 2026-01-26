Nezha Bidouane réélue membre du CA de la FISSPT

La présidente de la Fédération Royale marocaine du Sport pour tous (FRMSPT), Nezha Bidouane, a été réélue, samedi à Civitanova, en Italie centrale, membre du conseil d'administration de la Fédération internationale du Sport pour tous (FISPT) pour un deuxième mandat de quatre ans.



Cette réélection a eu lieu à l'occasion du congrès électif de cette instance sportive internationale organisé les 24 et 25 janvier.



A cette occasion, le président de la FISPT, le Bahreïni Issa Mohammed Abderrahim, a été reconduit à la tête de la Fédération pour un nouveau mandat.

