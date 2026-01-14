Nador à l’heure du Festival Ania de la culture amazighe

La cérémonie d’ouverture de la troisième édition du Festival Ania de la culture amazighe, organisée par l’Association Maroc des cultures et des arts (AMCA), a eu lieu, dimanche soir, au complexe culturel à Nador.



Placée sous le signe «Nador capitale de la culture amazighe», cette manifestation culturelle vise à mettre en valeur la richesse de l’héritage et du patrimoine culturel amazigh, et à renforcer le rayonnement de la ville de Nador en tant que pôle culturel et civilisationnel.



La cérémonie d'ouverture de cette édition, qui coïncide avec la commémoration du 82e anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance et la célébration du Nouvel An amazigh, a été marquée par des performances artistiques et musicales célébrant la créativité amazighe, ainsi que par un hommage à des personnalités qui ont marqué la scène culturelle et sociale.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Mohamed Amine Fizazi, a affirmé que cette édition constitue une occasion renouvelée de célébrer la culture amazighe en tant que patrimoine commun à tous les Marocains, soulignant que le programme met l'accent sur l'implication des jeunes à travers des ateliers pédagogiques et une caravane artistique qui sillonnera les établissements scolaires pour ancrer les valeurs de fierté de l'identité nationale.



Le programme du festival comprend une variété d'activités, notamment une exposition d'arts plastiques et de patrimoine mettant en avant les créations féminines et le rôle de la femme dans la préservation de la mémoire culturelle, ainsi que des rencontres scientifiques explorant les enjeux de la promotion de la culture amazighe au sein de la société.



Le festival comprend également des spectacles folkloriques et musicaux mêlant patrimoine, authenticité et modernité, ainsi que des ateliers de formation visant à découvrir les jeunes talents dans divers domaines de la création.



Cette troisième édition est organisée en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels, notamment la province de Nador, l'Agence de développement de l'Oriental, le Conseil régional de l'Oriental, la commune de Nador, ainsi que les départements ministériels concernés par la Culture, le Tourisme et l'Artisanat, et les établissements universitaires de la ville.