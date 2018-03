Mouna Fettou : Le cinéma marocain souffre de difficultés structurelles

L’actrice marocaine Mouna Fettou a déclaré, lundi à Tétouan, que le cinéma marocain souffre de difficultés structurelles qui empêchent la relance d'une vraie industrie cinématographique, du fait que les salles de cinéma ferment les unes après les autres. S’exprimant lors d’une rencontre organisée en marge de la 24ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, en présence d’un public averti et d’un panel d’artistes et de professionnels du cinéma, l’actrice a souligné que le cinéma marocain dépend beaucoup des subventions de l’Etat, ajoutant que peu de films produits méritent vraiment d’être vus.

Lors de cette rencontre, Mouna Fettou a mis l’accent sur sa détermination à choisir soigneusement les rôles qui lui sont proposés, malgré le manque de choix, affirmant qu’elle veille lors de chaque choix "à ce que l’intelligence du public soit respectée", l’objectif du cinéma étant de faire écho auprès du public et de susciter débats et polémiques. "La situation du cinéma marocain me préoccupe vraiment", a affirmé l'actrice, estimant qu’il est temps aussi que l’art et la culture occupent une place de choix dans notre société pour faciliter aux générations futures l’accès à la liberté et à l’ouverture d’esprit.

Il est à rappeller que Mouna Fettou a été honorée lors de la cérémonie d’ouverture de la 24ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, qui a été marquée par la projection du film "Prendre le large" du réalisateur Gaël Morel, dans lequel elle tient un rôle important.