Montréal abrite un Salon du livre et de la littérature marocaine

La première édition du Salon du livre et de la littérature marocaine est actuellement organisée à Montréal par le Centre culturel marocain "Dar Al-Maghrib", sous le thème "La culture plurielle au service du vivre ensemble". Initié en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, l'Union professionnelle des éditeurs du Maroc et l’organisme culturel "E-Passerelle", ce Salon qui se poursuit jusqu’au 28 avril se veut une occasion pour promouvoir la littérature marocaine au Canada et faire découvrir au grand public la création littéraire des Marocains vivant au Canada, indique "Dar Al-Maghrib" dans un communiqué.

Le programme de ce Salon culturel comporte une série d’activités allant des conférences et des tables rondes animées par des intellectuels marocains et canadiens, à des performances poétiques musicales, en plus des présentations et signatures de livres publiés en 2017 et 2018 par des auteurs et écrivains invités du Maroc et autres résidant au Canada, précise la même source.

Cette manifestation culturelle sera également marquée par une offre documentaire présentée par le Centre culturel marocain, puisque 1.000 titres d’auteurs marocains vivant au Maroc et au Canada seront exposés au public.

Les débats et les échanges lors de la 1ère édition de cet événement porteront sur des questions liées à la gestion de la diversité au Maroc et au Canada, notamment le rôle de l’intellectuel dans la promotion du vivre ensemble et du dialogue interculturel, le renforcement du dialogue interculturel ainsi que la culture comme antidote à l’obscurantisme et à la xénophobie. Il s'agit aussi de la culture et de l’expression artistique amazighes comme exemple de la diversité plurielle au Maroc, et de la créativité en langue d’origine par les Marocains du Canada en tant que vecteur de la préservation identitaire et de l’inclusion dans la société d’accueil.

Ce premier Salon sera clôturé par une grande soirée placée sous le signe "Les compétences littéraires marocaines au Canada : moteur du développement, de compréhension et de promotion des valeurs de tolérance et de dialogue", qui rendra hommage à la créativité littéraire des Marocains du Canada, conclut le communiqué.