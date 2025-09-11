Mondiaux d’athlétisme de Tokyo : Soufiane El Bakkali et Salaheddine Ben Yazide qualifiés pour la finale du 3000 m steeple

Le double champion du monde et olympique marocain Soufiane El Bakkali et son compatriote Salaheddine Ben Yazide se sont qualifiés, samedi, pour la finale du concours du 3000 m steeple, disputé dans le cadre des 20e championnats du monde d'athlétisme, qui se tiennent jusqu'au 21 septembre à Tokyo.



El Bakkali s'est classé premier de la 3ème série des qualifications avec un chrono de 8min 26sec 99/100è, devant l'Ethiopien Lamecha Girma (8:27.79) et l'Américain Daniel Michalski (8.28.76).



De son côté, Ben Yazide a occupé la première place de la 2ème série après avoir signé un temps de 8min 27sec 21/100è, devant le Néo-Zélandais Geordie Beamish (8:27.23) et l'Ethiopien Samuel Firewu (8:27.54).



Mohamed Tindouft et Faid El Mostafa, engagés dans la première série, n'ont pas réussi à se hisser en finale, après avoir occupé, respectivement, les 9ème (8:35.73) et 11ème (8:44.10) places.

Les cinq premiers athlètes de chaque série se qualifient pour la finale prévue le 15 septembre.

Le Maroc est représenté par 20 athlètes (14 hommes et 6 dames) aux 20e championnats du monde d'athlétisme (13-21 septembre).



Les couleurs nationales sont défendues chez les hommes par le double champion du monde et olympique Soufiane El Bakkali, aligné sur le concours du 3000 m steeple aux côtés de ses compatriotes Mohamed Tindouft, Salah Eddine Benyazid et El Mostafa Faid.



De leur côté, Anass Essayi, Fouad Mesaoudi et Hafid Rizqi seront engagés dans le 1500 m, tandis que Saad Hinti représentera le Maroc dans le concours du 400 m haies.

Dans l'épreuve du 800 m, deux athlètes seront alignés, en l'occurrence Abdarrahman El Assal et Abdelaati El Guess.



Quant à l'épreuve du marathon, elle verra la participation de Othmane El Goumri, Mohamed Reda El Aaraby et Soufiyan Bouqantar.



Côté dames, seront engagées Bahiya El Arfaoui sur 1500 m, Assia Raziki et Soukaina Hajji (800m), en plus de Fatima Ezzahra Gardadi, Rahma Tahiri et Kaoutar Farkoussi dans le marathon.



Le Maroc a remporté au total 33 médailles, dont 12 en or, 12 en argent et 9 en bronze, lors des précédentes éditions des championnats du monde d'athlétisme.