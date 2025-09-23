Mondial 2026 : Plus de 4,5 millions de fans participent à la première phase de vente des billets

Plus de 4,5 millions de supporters issus de 216 pays et territoires ont participé à la première phase de vente de billets pour la Coupe du Monde 2026 de football, via le tirage au sort de la prévente Visa, a annoncé vendredi soir la FIFA.



Il s'agit de la première opportunité pour les fans de sécuriser leurs places pour cette édition du Mondial, prévue en juin et juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Sans surprise, ce sont les résidents des pays hôtes qui ont soumis le plus grand nombre de demandes. Ils sont suivis par les supporters d'Allemagne, d’Angleterre, du Brésil, d’Argentine, de Colombie, d’Espagne et d’Italie.



"Ces chiffres sont exceptionnels, et surtout, ils témoignent de l’enthousiasme mondial pour la Coupe du Monde 2026", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, cité dans un communiqué.



“Le monde entier veut participer à cet événement historique, qui réunira 48 équipes dans 16 villes et marquera une nouvelle ère pour le football”, a-t-il ajouté.



Les résultats du tirage au sort seront communiqués progressivement à partir du lundi 29 septembre, et les créneaux d’achat débuteront le mercredi 1er octobre. Il est précisé qu’une candidature retenue ne garantit pas l’accès aux billets, ceux-ci restant soumis à disponibilité.



Les billets pour la phase de groupes seront accessibles à partir de 60 USD, avec des offres incluant des billets par match, par équipe ou par ville. La FIFA lancera également une plateforme officielle de revente à partir du 2 octobre pour permettre aux fans de revendre leurs billets en toute sécurité.



La deuxième phase de vente, baptisée Early Ticket Draw, s’ouvrira le lundi 27 octobre. Les fans sont invités à consulter FIFA.com/tickets pour toutes les informations sur les prochaines phases et à éviter les canaux non officiels.



Le communiqué rappelle, par ailleurs, que des forfaits d’hospitalité, comprenant des billets, sont déjà en vente sur FIFA.com/hospitality.

