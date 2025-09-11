Mondial-2026: Mbappé sort les Bleus du piège islandais

Kylian Mbappé a tiré l'équipe de France d'un mauvais pas en signant son 52e but en Bleu et une passe décisive contre l'Islande (2-1), mardi au Parc des Princes en qualifications pour le Mondial-2026.



Capitaine sobriété. Sans particulièrement briller, il a transformé un penalty juste avant la pause (45) et offert un but à Bradley Barcola (62) pour éviter une fausse note aux Bleus.

Son penalty juste avant la mi-temps a permis à son équipe de ne pas rentrer au vestiaire menée 1-0, après un but d'Andri Gudjonhsen (22), qui a exploité une mauvaise passe de Michael Olise (22).



Mbappé devient seul deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il laisse dans le rétroviseur Thierry Henry (51 buts), qu'il venait de rejoindre vendredi, lors de la victoire contre l'Ukraine (2-0), dans un match bien plus convaincant des Tricolores comme de leur capitaine.



Il n'y a plus devant lui qu'Olivier Giroud (57 buts), mais le chasseur de record est sur la piste. Le Madrilène (92 sélections, 52 buts) a transformé le penalty obtenu par Marcus Thuram, pour une faute de Mikael Anderson. Il a été accompagné dans sa course d'élan par les "Kylian ! Kylian !" de son ancien jardin, le Parc des Princes.

Il s'agit du 11e penalty réussi en Bleu par le Bondynois, qui en a manqué deux. Il a aussi réussi trois tirs au but sur quatre en sélection.



Onzième penalty en Bleu



Il avait justement transformé le tout premier penalty de sa carrière internationale contre l'Islande, le 11 octobre 2018 (2-2) dans un match amical au Roudourou de Guingamp.



Cette fois-là Mbappé avait sauvé les Bleus d'une embarrassante défaite contre les "Strákarnir okkar" ("Nos garçons", en islandais). Ils étaient menés 2-0 à la 86e minute, il avait provoqué un but contre son camp d'Holmar Eyjolsson et donc transformé un penalty.

Mardi au Parc des Princes, Mbappé s'est aussi montré altruiste pour servir Barcola sur un contre amorcé par une très bonne passe longue d'Aurélien Tchouameni.



Après l'exclusion de son partenaire au Real pour un tacle sur Jon Thorsteinsson (68), le capitaine est venu discuter réorganisation tactique sur la ligne de touche avec Didier Deschamps.



"Kylian est bien dans sa tête, il a des jambes, il fait beaucoup d'efforts, a souligné le sélectionneur Didier Deschamps au micro de TF1. Il est efficace, c'est un très bon leader. Il a la liberté, il peut décrocher, il a une bonne entente avec Michael" Olise.

A dix contre onze, pour préserver les six points sur six engrangés sur la route de la Coupe du monde, il est resté isolé en pointe pour jouer les contres, sans réussite malgré ses nombreuses courses.



Tout n'a pas été parfait pour autant dans son match, commencé par une frappe en pivot toute molle qui l'a mis en colère contre lui-même (2).

Le champion du monde 2018 a gaspillé d'autres cartouches, tirant sur le gardien Elias Olafsson (28) ou frappant au-dessus (73) une balle de K.-O.



En filou, il avait tenté de marquer sur un coup franc avant le coup sifflet de l'arbitre Antonio Nobre (35). Mbappé a levé les bras, le stade a crié, mais le directeur de jeu ne s'en est pas laissé conter.

Mbappé n'a pas non plus réussi tous ses gestes, à l'image d'une passe trop longue, cette fois, pour Barcola (56).



Déjà à Wroclaw (Pologne) contre l'Ukraine, il y avait eu un déchet inhabituel dans son jeu, mais cette fois aussi il avait marqué.

Contre l'Islande, ce n'était pas non plus un très grand match de Mbappé en sélection, mais le capitaine a assuré l'essentiel.