Mohamed Chafik reçoit le prix de la Fondation de l'Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle

Le Prix de la Fondation de l'Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle a été remis, jeudi à Rabat, à Mohamed Chafik, membre de l'Académie du Royaume du Maroc, ancien recteur de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) et spécialiste de la langue et de la littérature arabe et amazighe, en reconnaissance de son parcours riche en réalisations.

Ce prix décerné lors de la cérémonie de clôture des travaux de la 45ème session de l'Académie du Royaume du Maroc, tenue du 24 au 26 avril sous le thème "L'Amérique latine comme horizon de pensée", célèbre l'œuvre de Mohamed Chafik, auteur de plusieurs ouvrages de référence qui ont marqué le paysage culturel marocain. "Mohamed Chafik est un grand militant des droits de l'Homme et un grand intellectuel qui a enrichi avec ses écrits consacrés à la spécificité marocaine, notamment la question amazighe, le répertoire national", a souligné le secrétaire perpétuel de l’Académie, Abdelajalil Lahjomri.

"C’est un penseur unique et incontournable, doté d’une intransigeance intellectuelle absolue. Il a assumé ses multiples responsabilités avec exigence et détermination, particulièrement dans le domaine de l’éducation", a-t-il relevé. "C'est l’une des personnalités les plus marquantes dans le monde de la littérature et de la culture qui a œuvré pour la promotion de l'esprit d'ouverture et des valeurs humaines et la diversité culturelle et linguistique", a-t-il noté. De son côté, M. Chafik s'est dit très touché par cette distinction, la première du genre, saluant les efforts déployés par l'Académie pour la promotion de la culture et la connaissance et l'ouverture sur de nouveaux horizons.

Né en 1926, dans la région de Sefrou, Mohamed Chafik s’est engagé dès son jeune âge dans le militantisme en faveur de l’indépendance du Maroc. Diplômé, à la fois, en histoire, en langue arabe et en inspection pédagogique, Mohamed Chafik entame une carrière dans l’enseignement puis dans l'administration en tant qu'inspecteur scolaire. Il continue à gravir les échelons jusqu'à devenir, en 1967, inspecteur principal au ministère de l’Éducation nationale. Entre 1970 et 1972, il est nommé sous-secrétaire d'État à l'Enseignement secondaire, technique et supérieur.

En 1972, il devient secrétaire d'État auprès du Premier ministre, avant de rejoindre le Cabinet Royal comme chargé de mission entre 1972 et 1976. En 1980, il devient membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Plus tard, lors de la création de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), le 17 octobre 2001, Sa Majesté le Roi Mohammed VI le désigne recteur de cet établissement, poste qu'il conserve jusqu’en novembre 2003. Parallèlement à ce riche parcours dans la haute fonction publique, Mohamed Chafik s’est illustré dans le monde de la recherche, particulièrement dans le domaine de la culture amazighe.