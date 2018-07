Mohamed Benabdelkader : Motiver les fonctionnaires pour améliorer l’image du service public

Une cérémonie en l'honneur des neuf pays lauréats de la 3ème édition du Prix panafricain du service public (PPSP), une prestigieuse distinction d’excellence qui vise à récompenser des innovations en matière de gouvernance, a été organisée vendredi soir à Rabat.

Présidée par le ministre de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, cette cérémonie a pour objectif de féliciter les lauréats du PPSP, à savoir l’Algérie, le Soudan, le Niger, le Burundi, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, Madagascar et le Ghana, pour les réalisations créatives de leurs institutions de services publics et leurs efforts en faveur d’une administration publique plus efficace.

Les PPSP ont été remis à l’issue de la 56ème session du Conseil d’administration du Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD), tenu en juin dernier à Marrakech.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Benabdelkader a révélé les principales conclusions des travaux de la 56ème session qui visent à donner une nouvelle impulsion au CAFRAD, rappelant que cette session a été l’occasion de primer les meilleurs services publics au niveau de l’Afrique notamment dans les domaines de numérisation, de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la fonction publique et des innovations visant à faciliter l’accès à ces services.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance de cette cérémonie qui constitue une occasion de partager les principales décisions du Conseil d’administration du CAFRAD et de féliciter les pays africains ayant remporté le PPSP dans le cadre de la dynamique que connaît le CAFRAD, particulièrement après le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle africaine.

Le PPSP est une prestigieuse distinction d’excellence dans le service public qui met l’accent sur le rôle, le professionnalisme et la visibilité du service public au service du citoyen et vise à découvrir et récompenser des innovations en matière de gouvernance, motiver les fonctionnaires pour promouvoir l’innovation, améliorer l’image du service public et partager des initiatives réussies.

Neuf institutions publiques issues de 9 pays, dont le Maroc, ont été sélectionnées en tant que lauréates 2018 du Programme des Nations unies pour les services publics (UNPSA), à l'occasion du Forum des Nations unies sur le service public tenu en juin dernier à Marrakech.

Ce prix a été initié lors de la 53ème session du Conseil d’administration du CAFRAD et du 11ème Forum panafricain sur la modernisation des services publics et des institutions de l’État, tenus à Marrakech en 2015.