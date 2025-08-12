Marsa Maroc améliore son CA consolidé de 14,5% au S1-2025

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Marsa Maroc s'est établi à 2.842 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2025, en hausse de 14,5% par rapport à la même période un an auparavant.



Cette performance est soutenue par la croissance de l'activité et la réalisation d'autres prestations logistiques, indique un communiqué de Marsa Maroc.

D'après la même source, le trafic manutentionné par le groupe au 30 juin dernier a augmenté de 8% à 33,6 millions de tonnes (MT), à la faveur de la hausse de l'ensemble des segments du trafic.



En effet, le trafic des conteneurs a réalisé une croissance de 4% à 854.831 EVP (Equivalent vingt pieds) pour le trafic de transbordement et de 8% à 651.139 EVP pour le segment domestique, rapporte la MAP.



Concernant le trafic des vracs, il a enregistré une hausse portée conjointement par la progression des vracs liquides (+8%) et celle des vracs solides et marchandises diverses (+5%).



Le trafic des véhicules neufs a, quant à lui, augmenté de 51% suite à la croissance des importations (+19%) et au traitement d'un nouveau trafic des voitures en transbordement (15.264 unités).



Par ailleurs, Marsa Maroc a engagé un investissement de 1.293 MDH au cours du premier semestre 2025, principalement consacré à la réalisation des superstructures et à l'acquisition d'équipements destinés à l'activité conteneurs des deux nouveaux terminaux du port Nador West Med.



Pour ce qui est de l'endettement net du groupe, il s'est situé à -492 MDH, constitué de 1.631 MDH de dettes de financement et de 2.123 MDH de disponibilités.

