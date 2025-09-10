Marché immobilier: Les prix restent stables au deuxième trimestre 2025

Les transactions se sont repliées de 21,2%,

selon BAM et l’ANCFCC

En glissement annuel, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) est resté stable au cours du deuxième trimestre 2025, selon le dernier rapport de Bank Al-Maghrib (BAM) et de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).D’après ces deux institutions publiques, cette stagnation recouvre « une hausse de 0,1% des prix des biens résidentiels et une baisse de 0,3% de ceux des terrains et de ceux des biens à usage professionnel ».Dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au deuxième trimestre, BAM et l’ANCFCC indiquent que les transactions se sont repliées de 21,2%. Ce recul traduit les baisses de 25,9% pour le résidentiel, de 3% pour les terrains et de 20,9% pour les biens à usage professionnel.Par catégorie d’actifs, les prix du résidentiel ont légèrement augmenté de 0,1%, en raison de la hausse de 0,1% de ceux des appartements et de 1,6% de ceux des villas et de la stabilité des prix des maisons.Le rapport fait état, en parallèle, d’une baisse de 25,9% des transactions avec des diminutions de 17,1% pour les appartements et de 26,9% pour les maisons et une hausse de 11,4% pour les villas.En ce qui concerne le foncier, le document indique que « les prix ont reculé de 0,3% et les ventes ont diminué de 3% ».S’agissant des biens à usage professionnel, les prix ont affiché une baisse de 0,3%. Ce recul résulte « des diminutions de 0,1% pour les locaux commerciaux et de 2,7% pour les bureaux », souligne la note ajoutant que « les transactions ont marqué un repli de 20,9%, reflétant des diminutions de 22,5% pour les locaux commerciaux et de 13,2% pour les bureaux ».Comparativement à un trimestre auparavant, les données montrent que l’indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une légère baisse de 0,2% au deuxième trimestre de l’année 2025.Selon la Banque centrale et l’ANCFCC, cette variation recouvre « des diminutions de 0,3% des prix du résidentiel et de 0,2% de ceux des terrains et de ceux des biens à usage professionnel ».Sur la même période, le nombre de transactions a affiché un repli de 10,8%, reflétant des baisses de 15,1% des ventes des biens résidentiels et de 13,3% de celles des biens à usage professionnel et une hausse de 6% de celles des terrains, soulignent les deux institutions.Il est à noter qu’en glissement trimestriel, « les prix du résidentiel ont affiché une baisse de 0,3%, recouvrant un repli de 0,3% des prix des appartements et de ceux des maisons et une hausse de 1,5% de ceux des villas», selon BAM et l’ANCFCC.Dans leur rapport, les deux institutions relèvent aussi que le nombre de transactions a reculé de 15,1%, traduisant des baisses de 2,3% pour les appartements et de 16,2% pour les maisons et une hausse de 23,7% pour les villas.Pour leur part, « les prix des terrains ont baissé de 0,2% et le nombre de transactions a augmenté de 6% par rapport au trimestre précédent ».Quant à l’indice des prix des biens à usage professionnel, les données montrent qu’il s’est replié de 0,2%, en lien avec la baisse de 0,2% des prix des locaux commerciaux. Ceux des bureaux ayant, en revanche, augmenté de 1,3%. Tout comme le nombre de transactions a diminué de 13,3%, avec des baisses de 13,3% pour les locaux commerciaux et de 13,1% pour les bureaux.