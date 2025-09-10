Augmenter la taille du texte
Marché immobilier: Les prix restent stables au deuxième trimestre 2025

Mercredi 10 Septembre 2025

En glissement annuel, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) est resté stable au cours du deuxième trimestre 2025, selon le dernier rapport de Bank Al-Maghrib (BAM) et de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

D’après ces deux institutions publiques, cette stagnation recouvre « une hausse de 0,1% des prix des biens résidentiels et une baisse de 0,3% de ceux des terrains et de ceux des biens à usage professionnel ».
Les transactions se sont repliées de 21,2%,
selon BAM et l’ANCFCC 
Dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au deuxième trimestre, BAM et l’ANCFCC indiquent que les transactions se sont repliées de 21,2%. Ce recul traduit les baisses de 25,9% pour le résidentiel, de 3% pour les terrains et de 20,9% pour les biens à usage professionnel.

Par catégorie d’actifs, les prix du résidentiel ont légèrement augmenté de 0,1%, en raison de la hausse de 0,1% de ceux des appartements et de 1,6% de ceux des villas et de la stabilité des prix des maisons.

Le rapport fait état, en parallèle, d’une baisse de 25,9% des transactions avec des diminutions de 17,1% pour les appartements et de 26,9% pour les maisons et une hausse de 11,4% pour les villas.
En ce qui concerne le foncier, le document indique que « les prix ont reculé de 0,3% et les ventes ont diminué de 3% ».

S’agissant des biens à usage professionnel, les prix ont affiché une baisse de 0,3%. Ce recul résulte « des diminutions de 0,1% pour les locaux commerciaux et de 2,7% pour les bureaux », souligne la note ajoutant que « les transactions ont marqué un repli de 20,9%, reflétant des diminutions de 22,5% pour les locaux commerciaux et de 13,2% pour les bureaux ».

Comparativement à un trimestre auparavant, les données montrent que l’indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une légère baisse de 0,2% au deuxième trimestre de l’année 2025.

Selon la Banque centrale et l’ANCFCC, cette variation recouvre « des diminutions de 0,3% des prix du résidentiel et de 0,2% de ceux des terrains et de ceux des biens à usage professionnel ».

Sur la même période, le nombre de transactions a affiché un repli de 10,8%, reflétant des baisses de 15,1% des ventes des biens résidentiels et de 13,3% de celles des biens à usage professionnel et une hausse de 6% de celles des terrains, soulignent les deux institutions.
Il est à noter qu’en glissement trimestriel, « les prix du résidentiel ont affiché une baisse de 0,3%, recouvrant un repli de 0,3% des prix des appartements et de ceux des maisons et une hausse de 1,5% de ceux des villas», selon BAM et l’ANCFCC.

Dans leur rapport, les deux institutions relèvent aussi que le nombre de transactions a reculé de 15,1%, traduisant des baisses de 2,3% pour les appartements et de 16,2% pour les maisons et une hausse de 23,7% pour les villas.

Pour leur part, « les prix des terrains ont baissé de 0,2% et le nombre de transactions a augmenté de 6% par rapport au trimestre précédent ».

Quant à l’indice des prix des biens à usage professionnel, les données montrent qu’il s’est replié de 0,2%, en lien avec la baisse de 0,2% des prix des locaux commerciaux. Ceux des bureaux ayant, en revanche, augmenté de 1,3%. Tout comme le nombre de transactions a diminué de 13,3%, avec des baisses de 13,3% pour les locaux commerciaux et de 13,1% pour les bureaux.

Alain Bouithy

