Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Marca souligne l’ascension fulgurante de l’international marocain Hamza Igamane

Jeudi 30 Octobre 2025

Marca souligne l’ascension fulgurante de l’international marocain Hamza Igamane
Autres articles
L’international marocain Hamza Igamane s’impose désormais comme l’une des révélations majeures de la Ligue 1, souligne mardi le quotidien sportif espagnol Marca.

Dans un article intitulé "Hamza Igamane : le Ronaldo Nazário marocain", le journal met en avant les performances exceptionnelles de l’attaquant du LOSC Lille, auteur d’un début de saison éblouissant.

Transféré cet été des Rangers pour 11,5 millions d’euros, Igamane a déjà inscrit sept buts et délivré une passe décisive en seulement 378 minutes de jeu, soit une action décisive toutes les 47 minutes, relève Marca.

Profitant de l’absence pour blessure d’Olivier Giroud, l’attaquant marocain a rapidement pris place à la pointe de l’attaque lilloise, impressionnant par sa puissance, sa technique soignée et sa capacité à percuter balle au pied.

L’ancien défenseur du LOSC, Adil Rami, le compare déjà au légendaire Ronaldo Nazário. Déjà surnommé "Adriano" au Maroc pour sa puissance et son sens du but, Igamane séduit également par sa frappe puissante et précise des deux pieds, écrit la publication.
Inspiré par Didier Drogba, le jeune attaquant incarne, selon Marca, un avant-centre complet et moderne, capable de conjuguer efficacité, créativité et spectacle.
 
Son entraîneur, Bruno Génésio, l’a complimenté pour ses qualités tout en soulignant la nécessité de "gagner en régularité et en rigueur tactique".
Pour le quotidien espagnol, Hamza Igamane est en passe de devenir la nouvelle sensation du football marocain, représentant cette génération montante qui illumine les pelouses européennes.

Libé

Lu 68 fois

Tags : Hamza Igamane, international marocain, Marca

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication