Ligue des champions : Des nuls blancs pour l’AS FAR et la RSB

L'Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) a fait match nul (0-0) avec son hôte, la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) algérienne, lors de la rencontre disputée samedi au stade de Tizi Ouzou, comptant pour la 3ème journée du groupe B de la Ligue des champions de la CAF.



A la faveur de ce résultat, les deux formations portent leur capital à deux points chacune, loin derrière Al Ahly d’Égypte, solide leader du groupe avec sept points, et Young Africans de Tanzanie, qui en compte quatre.



Vendredi à Alexandrie, Al Ahly s’était imposé face à Young Africans sur le score de deux buts à zéro.

La quatrième journée, programmée le 31 janvier courant, verra l’AS FAR accueillir la JS Kabylie, tandis qu’Al Ahly se déplacera en Tanzanie pour y affronter Young Africans.



En ce qui concerne l’équipe de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) ; elle a fait match nul (0-0) face aux Egyptiens de Pyramids, en match de la troisième journée du groupe A de la Ligue des champions de la CAF, disputé samedi au Stade municipal de Berkane.

Dans l’autre rencontre du même groupe, les Zambiens de Power Dynamos et le club nigérian de Rivers United se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).



A l’issue de cette journée, le club de l’Oriental occupe la première place du groupe avec 7 points, à égalité avec Pyramids, mais avec une meilleure différence de buts.

Power Dynamos et Rivers United ferment la marche avec un point chacun.

