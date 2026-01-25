Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Ligue des champions : Des nuls blancs pour l’AS FAR et la RSB

Dimanche 25 Janvier 2026

Ligue des champions : Des nuls blancs pour l’AS FAR et la RSB
Autres articles
L'Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) a fait match nul (0-0) avec son hôte, la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) algérienne, lors de la rencontre disputée samedi au stade de Tizi Ouzou, comptant pour la 3ème journée du groupe B de la Ligue des champions de la CAF.

A la faveur de ce résultat, les deux formations portent leur capital à deux points chacune, loin derrière Al Ahly d’Égypte, solide leader du groupe avec sept points, et Young Africans de Tanzanie, qui en compte quatre.

Vendredi à Alexandrie, Al Ahly s’était imposé face à Young Africans sur le score de deux buts à zéro.
La quatrième journée, programmée le 31 janvier courant, verra l’AS FAR accueillir la JS Kabylie, tandis qu’Al Ahly se déplacera en Tanzanie pour y affronter Young Africans.

En ce qui concerne l’équipe de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) ; elle a fait match nul (0-0) face aux Egyptiens de Pyramids, en match de la troisième journée du groupe A de la Ligue des champions de la CAF, disputé samedi au Stade municipal de Berkane.
Dans l’autre rencontre du même groupe, les Zambiens de Power Dynamos et le club nigérian de Rivers United se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

A l’issue de cette journée, le club de l’Oriental occupe la première place du groupe avec 7 points, à égalité avec Pyramids, mais avec une meilleure différence de buts.
Power Dynamos et Rivers United ferment la marche avec un point chacun.
 

Libé

Lu 112 fois

Tags : AS FAR, Ligue des champions, nuls blancs, RSB

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication