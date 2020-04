Les artistes africains donnent de la voix contre le coronavirus

Face à la pandémie de coronavirus, de nombreux artistes africains se mobilisent pour sensibiliser la population. En chanson et en vidéo, ils donnent des conseils à leurs compatriotes pour enrayer la propagation du virus.

Le président libérien George Weah a été l’un des premiers à chanter un texte, écrit par ses soins, selon ses services, pour sensibiliser la population à la lutte contre le coronavirus. "Mes compatriotes libériens, dressons-nous ensemble pour combattre le coronavirus. Dieu bénisse l'Afrique et le reste du monde", scande en anglais plus qu'il ne chante, le président sur une musique enjouée de percussions et de cordes agrémentée de voix féminines. L'ancienne star du foot, devenu président il y a deux ans, dispense pendant environ six minutes la bonne parole sur la manière dont le virus se propage, sur la nécessité de se laver les mains et sur les symptômes de la maladie.

En Ouganda, le chanteur et député Bobi Wine, opposant au président ougandais Yoweri Museveni, a publié un clip dans lequel il encourage ses compatriotes à bien effectuer les gestes barrières contre le virus. "La mauvaise nouvelle est que tout le monde est une potentielle victime", chante-t-il dans cette vidéo enregistrée dans un studio. "Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est également une potentielle solution", ajoute Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi. "Discipline", "hygiène personnelle", "laver vos mains", scande le député et chanteur.

Connu pour son engagement contre la corruption, le collectif sénégalais Y en a marre a, quant à lui, produit en un temps record une chanson et un clip intitulé "Fagaru Ci Corona" ("prévenir le corona" en wolof). Habituellement très critiques envers les autorités, les artistes de ce mouvement ont même demandé l'approbation du ministère de la Santé. "On a rencontré le ministre de la Santé, parce qu'on ne voulait pas communiquer à contre-courant du ministère. Ils ont validé les messages du morceau. Aujourd'hui, il faut faire taire les querelles politiques", a expliqué le rappeur Malal Talla à RFI.

Au Maroc, le chanteur Nouamane Lahlo a lui aussi décidé de prendre la plume pour lutter contre la pandémie. Dans une chanson intitulée sobrement "Corona", il incite les marocains à faire preuve de solidarité en cette période difficile. Chez nos voisins algériens, le duo KadaWmiloud a choisi de partager en rap les gestes à adopter au quotidien pour lutter contre la propagation du virus.

Pour tenter de faire comprendre en souriant à ses compatriotes l'importance de la crise sanitaire, la chanteuse nigériane Asa a posté une vidéo humoristique sur son compte Instagram. Dans celle-ci, l'artiste conseille bien entendu de se laver les mains, mais aussi de "daber" en cas d'éternuements.

En Afrique du Sud, la chorale Ndlovu Youth Choir est connue pour avoir participé à l'émission America's Got Talent. Face à la pandémie de coronavirus, cette formation composée de jeunes de la province de Limpopo a décidé de réaliser une vidéo dans laquelle elle rappelle elle aussi les bons gestes barrières. L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par le virus

Au Burkina Faso, l'Unicef s'est associé au rappeur Smarty pour produire une chanson qui lutte contre les rumeurs et les fausses informations. "Les rumeurs disent que c'est maladie des Blancs, que Mamadou le guérisseur a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique, Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique", chante notamment l'artiste en guise d'avertissement.