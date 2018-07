Le sauvetage des enfants de la grotte thaïlandaise bientôt à Hollywood

La mission de sauvetage des 12 enfants piégés avec leur entraîneur de football dans une grotte en Thaïlande aura son film hollywoodien, a annoncé mardi la société de production d'obédience évangéliste Pure Flix. L'annonce a été faite sur Twitter par le codirecteur de l'entreprise, Michael Scott, qui réside en Thaïlande et se trouvait sur le site du sauvetage, à Chiang Rai, dans le nord du pays. "Je ne pourrais pas être plus enthousiaste. Cette histoire est si importante pour moi, étant donné que je l'ai suivie en Thaïlande", a-t-il déclaré dans une vidéo filmée sur le lieu du sauvetage. La femme de Michael Scott est impliquée dans les préparatifs des funérailles de Saman Kunan, le Marine décédé le 6 juillet alors qu'il installait un réservoir d'oxygène en vue de l'extraction. "Ma femme a grandi aux côtés du Marine thaïlandais qui est mort dans la grotte. De voir tous ces actes de bravoure dans la grotte et de voir sortir tous ces plongeurs, est un événement si émouvant et si personnel pour moi", a précisé Michael Scott. Une vidéo impressionnante a été publiée mercredi, montrant la jeune équipe thaïlandaise des "Sangliers sauvages" -- âgés de 11 à 16 ans -- sortir de la grotte de Tham Luang sur des brancards, à l'issue d'une mission de sauvetage de trois jours, terminée avec succès.

Les enfants sont en bonne santé mentale et physique, malgré 18 jours d'angoisse passés dans le noir et l'humidité de la grotte. "Nous rassemblons les contacts et tout ce qu'il faut, pour vraiment raconter l'histoire de cet effort international, du monde entier s'unissant pour sauver (12) enfants piégés dans cette grotte", a ajouté Michael Scott, sûr que son film "peut inspirer des millions de personnes dans le monde entier." Pure Flix, à l'origine de la trilogie "Dieu n'est pas mort", est en discussion avec acteurs, scénaristes et investisseurs potentiels, a annoncé au Wall Street Journal David A.R. White, cofondateur de cette société de production cinématographique liée au christianisme évangélique.

"Pure Flix rejoint le reste du monde pour remercier Dieu d'avoir répondu à nos prières demandant la réussite du sauvetage" des enfants de la grotte, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.