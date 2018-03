Le patrimoine authentique et millénaire du Maroc célébré aux Emirats arabes-unis

La capitale des Emirats arabes-unis abritera du 6 au 19 mars prochain, la troisième édition de l’évènement "Le Maroc à Abu Dhabi", ont annoncé les organisateurs. Cet événement d’envergure, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue une opportunité pour mettre en avant les diverses facettes du patrimoine authentique et millénaire que recèle le Royaume du Maroc, notamment l’artisanat et l’architecture, les pièces archéologiques, la musique, l’art culinaire et les costumes traditionnels.

Cette manifestation, qui se déroule sur "invitation" de Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Emirats arabes-unis, avec le soutien de Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées émiraties, vient renforcer et consolider les relations distinguées et privilégiées entre les deux pays, dans les domaines politique, économique, de l'information, du tourisme et de la culture. "Le Maroc à Abu Dhabi" offre ainsi l’occasion aux Emiratis de découvrir ou redécouvrir le patrimoine et la culture marocains, qui constituent des piliers de l'histoire et de la civilisation du Royaume et l’illustration de son identité séculaire ancrée dans l’histoire.

Le programme de cette troisième édition prévoit divers spectacles de musique et une exposition de produits de l’artisanat qui consacrent l'expérience et le savoir-faire de l’artisan marocain dans différents métiers traditionnels et mettent en avant le patrimoine arabo-islamique du Royaume. Au menu, figure également un défilé de costumes traditionnels marocains, qui sera agrémenté de rituels organisés lors des mariages typiquement marocains, outre la mise en exergue de l'art culinaire marocain, à travers la programmation quotidiennement d’une présentation alliant originalité, modernité et innovation.

Selon les organisateurs, cette édition sera, en outre, marquée par l’exposition pour la première fois en dehors du territoire marocain, d’articles et pièces archéologiques retraçant plusieurs époques de l'histoire du Maroc, ce qui réaffirme le caractère ancestral du Royaume et de son patrimoine, et où plusieurs civilisations ont été fusionnées, plaçant ainsi le Royaume parmi les nations qui se distinguent par la particularité et la diversité de leurs patrimoines respectifs.

Les visiteurs de l'exposition découvriront, d’autre part, une nouvelle galerie artistique, supervisée par des jeunes créateurs, dont les œuvres traduisent la modernité et l’innovation en adoptant de nouvelles méthodes inspirées du patrimoine marocain authentique.

"Le Maroc à Abu Dhabi" sera ouvert au grand public, du 7 au 19 mars au Centre national des expositions de la capitale émiratie, ont précisé les organisateurs, rappelant que les deux précédentes éditions avaient connu un franc succès et un engouement aussi bien de la part des Emiratis que de ressortissants étrangers résidant dans ce pays frère.