Le métier de guide de tourisme (1/2)

Extrait de la loi 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme.



Chapitre I

Définition de la profession de guide de tourisme



Article 1

Est guide de tourisme toute personne physique qui, contre rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires.

La profession de guide de tourisme comporte deux catégories :

La catégorie des guides des villes et des circuits touristiques ;

La catégorie des guides des espaces naturels.

Chacune de ces catégories de la profession est exercée à titre exclusif.

Article 2

L’activité de guide des villes et des circuits touristiques consiste à fournir aux touristes toute information à caractère géographique, historique, architectural, culturel, social, économique ou autres, et à les assister et les accompagner, à pied ou à bord des véhicules de transport, sur la voie publique et les sites touristiques, à l’intérieur des monuments, des musées, des lieux d’intérêt culturel ou artistique, des établissements touristiques et des lieux publics.

Article 3

L’activité de guide des espaces naturels consiste à accompagner et assister les touristes au cours d’excursions ou de randonnées au niveau des sites naturels tels que montagnes, déserts, villages ou autres, à pied, ou à dos de bêtes de somme ou encore dans des véhicules de transport appropriés, sur des circuits comportant des pistes, des sentiers ou des voies praticables sans le recours aux techniques de l’escalade, de l’alpinisme ou du ski et à leur fournir les informations sur les zones et sites visités, aussi bien à caractère naturel, historique, géographique, culturel, économique ou social.

Article 4

Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent, chacun selon sa compétence, sur l’ensemble du territoire national.



Chapitre II

Des conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme

Article 5

Nul ne peut exercer la profession de guide de tourisme s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par l’administration compétente.

Article 6

Pour obtenir l’agrément visé à l’article 5 ci-dessus, le candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme doit :

Etre de nationalité marocaine ;

Etre âgé d’au moins 18 ans ;

Etre apte physiquement à l’exercice de la profession ; justifier d’une formation et de compétences professionnelles telles que fixées par voie réglementaire ;

N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions involontaires.

L’agrément est délivré selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Tout refus de délivrance de l’agrément doit être motivé et intervenir dans les délais légaux en vigueur.

Article 7

L’âge limite d’exercice de la profession de guide de tourisme est fixé à 60 ans. Au-delà de cet âge, le guide de tourisme peut être autorisé à continuer à exercer son activité dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.



Chapitre III

Des modalités d’exercice de la profession de guide de tourisme

Article 8

L’activité de guide de tourisme est exercée :

Soit à titre indépendant ;

Soit sous forme d’une société de guides de tourisme telle que définie au chapitre IV de la présente loi ;

Soit à titre de salarié d’un organisme touristique ou d’une entreprise touristique ou d’une société de guides de tourisme.

Article 9

Le guide de tourisme travaillant à titre de salarié d’un organisme touristique, d’une entreprise touristique ou d’une société de guides de tourisme, doit être lié à son employeur par un contrat de travail conformément à la législation et à la réglementation du travail en vigueur.

Article 10

Pendant l’exercice de leur activité, les guides de tourisme doivent être porteurs d’une carte professionnelle et d’un badge qui leur sont délivrés par l’administration compétente en même temps que l’agrément visé à l’article 5 ci-dessus et qu’ils doivent présenter à tout moment sur réquisition des agents assermentés et dûment mandatés, à cet effet, par l’administration.

Article 11

La carte professionnelle et le badge sont nominatifs et délivrés à titre personnel.



ROLES MAJEURS DU GUIDE DE TOURISME

La diplomatie parallèle

Si Feu Sa Majesté le Roi Hassan II a donné le titre d’«Ambassadeur» au guide de tourisme, c’est parce que, grand visionnaire qu’il fut, il était conscient du rôle important que joue ce citoyen exemplaire dans le développement de la diplomatie parallèle. En effet, bien que la quasi majorité des touristes voyageant à titre individuel, mais en groupe particulièrement, passe par le biais de Tour-Operateurs ou d’agences de voyages pour organiser son séjour, il n’en demeure pas moins vrai qu’une fois arrivés au Maroc, c’est le guide de tourisme qui est leur seul interlocuteur direct. Il va de soi, par conséquent et indépendamment de la durée passée en compagnie du guide de tourisme, que ce dernier dissipe certaines ambiguïtés et parvienne à convaincre les touristes majoritairement dupes et conditionnés par les médias à revoir leurs a priori quant aux diverses questions sociales, économiques, culturelles, confessionnelles ou politiques soient-elles. Généralement polyglotte, armé de connaissances générales, négociateur chevronné, grand diplomate et patriote convaincu, le guide de tourisme a toujours été l’un des mieux placés pour défendre l’intégrité territoriale, souligner le pluralisme qui caractérise le paysage global marocain et qui est une composante majeure de la démocratie, mettre l’accent sur la tolérance et la cohabitation des confessions au Maroc et remodeler les opinions préconçues de certains touristes. Tout cela et plus loin des discours redondants, monotones et parfois chauvins des politiques. En effet, c’est la bonne impression que le guide de tourisme donne et la confiance et l’amitié qui s’installent entre lui et ses clients qui lui confèrent tant de crédibilité et de pouvoir de persuasion dont sont dépourvus T.O, agences de voyages et politiciens tous réunis.



La Médiation culturelle

Le patrimoine et la culture sont deux éléments indispensables et indissociables qui constituent la stratégie du Maroc en matière de tourisme. Toutefois, l’essor du tourisme dépend étroitement de la stratégie mise en œuvre pou valoriser d’abord ce patrimoine et ensuite favoriser sa découverte par le visiteur.

Si les deux composantes susmentionnées sont le plus souvent utilisées juste comme un «label marketing» ou un «appât» pour drainer davantage de touristes et réaliser certains objectifs qui le plus souvent manquent de réalisme, c’est parce que l’on se soucie peu sinon jamais de la nature réelle du patrimoine et de son appréhension pour une valorisation optimale. Par ailleurs, hormis la nécessité de sa conservation -slogan désuet et redondant qu’on brandit à chaque occasion- le patrimoine se trouve face à un sérieux obstacle qui est la médiation. Cela dit, c’est là qu’intervient heureusement le guide de tourisme pour jouer ce rôle de médiateur. En effet, si la mise en valeur du patrimoine requiert la formulation d’un discours à même de permettre d’exprimer la signification du lieu pour la transmettre au touriste, il n’y a que le guide de tourisme qui accomplit actuellement cette mission délicate. Il va de soi que le patrimoine soit muet, mais c’est au guide qu’incombe de « remédier » à cette mutité en faisant appel à sa culture, à ses propres techniques de communication et à son grand talent d’animateur. En conséquence, étant parfaitement conscient que sa médiation doit être percutante, ce médiateur digne et incontestable veille toujours à assurer une concordance parfaite entre le message qu’il diffuse et l’identité des lieux visités. Selon Widad Tebba, ex-doyen et professeur chercheur à la Faculté des lettres & des sciences humaines, «il y a dans la médiation, une dimension pédagogique, une tâche de sensibilisation et une construction du sens… Le médiateur est un passeur qui crée des liens entre un LIEU, une CULTURE et un ou des PUBLICS… ».



La prescription

Nul ne pourrait nier le rôle important que joue le guide de tourisme dans le développement d’un secteur aussi porteur que fragile qu’est le tourisme. A juste titre, c’est en remplissant ses deux autres missions d’ambassadeur et de médiateur culturel que le guide de tourisme devient un prescripteur crédible qui participe effectivement à repositionner directement ou indirectement «le produit» Maroc pour davantage de visibilité et de commercialisation. Les spécialistes et les férus du marketing touristique qui souscrivent à «l’effet de recommandation» ne peuvent que confirmer cette thèse.

N’est-ce pas grâce à la participation effective du guide de tourisme que l’effet de retour est plus ou moins maintenu en dépit d’une conjoncture défavorable et d’une concurrence acharnée ? Si les plus pessimistes affichent une toute autre attitude vis-à-vis de cette opinion, il n’en demeure pas moins vrai qu’un client satisfait en vaut deux et qu’en conséquence, selon Bill Gates, « la meilleure des publicités est un client satisfait ».

N’est-ce pas aussi grâce au guide que certains produits qui font la fierté de l’artisanat marocain sont vendus ?

Bon nombre de raisons confirment incontestablement le rôle important et indéniable que joue ce prescripteur et agent commercial chevronné et indépendant dans le développement du PIB.



AUSCULTATION DU METIER DE GUIDE DE TOURISME

Un environnement hostile : (récession, usurpation du métier et complicité des agences de voyages)

La profession traverse une situation chaotique et alarmante qui prévaut et justifie pleinement l’inquiétude des professionnels du secteur touristique. Tout d’abord, il y a les effets néfastes de la récession sur le revenu de plus en plus maigre du guide de tourisme. Ces effets sont aggravés par le pullulement des guides clandestins étrangers qui sous le couvert de «l’investissement», entre autres, se permettent de piétiner toute loi au vu et au su des autorités locales et de la Brigade Touristique. Il y en a même qui sillonnent tout le pays sans jamais avoir froid aux yeux et en toute impunité, vraisemblablement en raison de ce que j’appelle personnellement « le complexe d’allégeance à l’étranger ». C’est devenu un véritable fléau dont les conséquences ne peuvent qu’être préjudiciables non seulement à la corporation des guides de tourisme mais également à l’image de marque de la destination Maroc. En effet, ces guides clandestins - auxquels je rajoute nos compatriotes usurpateurs du métier de guide touristique et dont le nombre ne cesse de croître- se permettent de fournir aux touristes dupes des informations complètement erronées sur notre culture, nos valeurs morales et spirituelles, nos traditions, bref sur tout ce qui a trait à l’identité marocaine. Véhiculant ainsi des messages fallacieux et nuisibles auprès de touristes déjà imprégnés de préjugés qui ne demandent qu’à être confirmés, les guides clandestins, étrangers notamment, aliènent les touristes. Corollairement, des effets tant souhaités tels que celui du «retour» et de la «recommandation ou de la prescription» sont largement compromis, se soldant ipso facto par un manque à gagner qui explique le fait que le Maroc n’ait pas tiré de profit tangible du «Printemps arabe». En parallèle, certains TO étrangers envoient au Maroc leurs propres accompagnateurs qui ne s’adjoignent jamais un guide marocain à défaut de langue, prétendent-ils, alors qu’en réalité, la corporation des guides de tourisme marocains est fière de compter parmi ces membres des polyglottes hautement qualifiés qui maîtrisent même les langues dites «rares». De plus, certaines agences de voyages, peu soucieuses de la qualité des services de guidage touristique et du rôle primordial du guide agréé, engagent des guides clandestins par économie.



Le lobbysme des bazaristes :

Le lobbysme des «bazaristes» constitue, depuis plusieurs années déjà, l’épée de Damoclès qui menace le métier de guide de tourisme. Il s’agit notamment de certains «bazars» qui à force de soudoyer les autorités locales, la Brigade Touristique et les opérateurs du secteur touristique (T.O, agences de voyages, concierges d’hôtels, maisons d’hôtes, compagnies de transport touristique) sont devenus de véritables parrains qui font régner un climat de monopole et de divergence extrême dans les rangs des guides de tourisme. Par conséquent, il est devenu tout à fait normal que les bazars s’immiscent dans le dispatching des missions de guidage touristique favorisant une poignée de guides alliés par rapport à leurs confrères et au détriment de la compétence, du savoir-faire, du professionnalisme et de la qualité optimale du service.



Lacunes, ambiguïtés et contradictions de la loi 05-12 :

Cette nouvelle loi est intervenue alors que les répercussions de la récession économique mondiale commencent à peser sur le secteur. On s’attendait à une nouvelle loi à même de résoudre les problèmes qui entravent la bonne marche du métier et son épanouissement, mais en vain. La loi 30-96 abrogée n’a sincèrement rien à envier à la nouvelle loi 05-12. Les lacunes, les ambiguïtés et les contradictions de certains articles de cette loi sont manifestes; à savoir en particulier les articles 4 et 31 qui suscitent la polémique. L’on se demande légitimement, en conséquence, si le ministère de tutelle ne s’est pas écarté des objectifs de la «Vision 2030» qui table sur le tourisme comme moteur du développement économique. En plus, si on estime que le guide de tourisme est l’ambassadeur de son pays auprès des touristes auxquels il fait découvrir le Maroc et ses attraits particuliers, il va de soi que ce métier soit davantage tiré vers le haut. Cependant, l’article 31 de ladite loi ne présage que le maintien du statu quo tant controversé.

(A suivre)