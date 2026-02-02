Le film "Send Help" domine le box-office  

Lundi 2 Février 2026

Le film "Send Help" domine le box-office  
Le film d'horreur "Send Help" a dominé le box-office nord-américain ce week-end avec une recette évaluée à 20 millions de dollars, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

 En deuxième position pointe le thriller de science-fiction "Iron Lung" du réalisateur Mark Fischbach avec 18 millions de dollars suivi du nouveau documentaire de la Première Dame des Etats-Unis Melania Trump, sorti en salle vendredi.

Intitulé "Melania", le documentaire d'Amazon MGM retrace les 20 jours de la Première Dame avant l'investiture de son mari Donald Trump en 2025. Il a fait son entrée à la troisième place avec sept millions de dollars de recettes. 

En quatrième place figure le film d'animation "Zootopia 2" de Disney, nommé aux Oscars, avec 5,8 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada, talonné par le thriller "Shelter" avec 5,5 millions de dollars. 

