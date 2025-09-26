Le dirham s'apprécie de 7,2% face au dollar au T2-2025

Le dirham s'est apprécié de 7,2% face au dollar américain et s'est déprécié de 0,7% vis-à-vis de l'euro au titre du deuxième trimestre (T2) de 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette évolution s'explique notamment par l'appréciation de 7,8% de l'euro face au dollar américain au T2-2025 en moyenne par rapport au trimestre précédent, indique BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la 3ème réunion trimestrielle de son Conseil de l'année 2025.



Comparativement aux devises des principaux pays émergents, la monnaie nationale s'est appréciée de 14,6% contre la livre turque, de 6,5% par rapport au yuan chinois et de 1% vis-à-vis de la livre sterling entre le premier et le deuxième trimestre 2025.



En conséquence, et compte tenu du différentiel d’inflation du Maroc par rapport à ses principaux partenaires et concurrents commerciaux, le taux de change effectif s'est apprécié de 2% en termes nominaux et de 0,2% en termes réels.



Pour ce qui est des transactions, le volume des échanges de devises contre dirhams sur le marché interbancaire s'est chiffré à 23,1 milliards de dirhams (MMDH) en juillet, en baisse de 32% par rapport au T2-2025, fait savoir la Banque centrale.



Concernant les opérations au comptant des banques avec leur clientèle, elles ont progressé de 12,5% à 41,4 MMDH pour les achats de la clientèle et de 16% à 41,2 MMDH pour leurs ventes.



Quant aux opérations à terme, elles ont totalisé 23,3 MMDH pour les achats, en hausse de 41,5%, et 2,2 MMDH pour les ventes, en recul de 46,3%.

