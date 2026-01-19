Le dirham s'apprécie de 0,16% face à l'euro

Le dirham s’est apprécié de 0,16% face à l’euro et est resté quasi-stable vis-à-vis du dollar américain durant la période du 8 au 13 janvier, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir la Banque centrale dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.



Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 448,8 milliards de dirhams (MMDH) au 9 janvier 2026, en hausse de 1% d’une semaine à l’autre et de 22% en glissement annuel.



Au cours de la période du 8 au 14 janvier 2026, le volume des interventions de Bank Al-Maghrib s’est chiffré à 143,7 MMDH en moyenne quotidienne. Il se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 53,8 MMDH, des pensions livrées à plus long terme pour 51,4 MMDH, ainsi que des prêts garantis pour 38,5 MMDH. Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est élevé à 6 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 2,25% en moyenne.



Lors de l’appel d’offres du 15 janvier 2026 (date de valeur le 15 janvier 2026), la Banque a injecté 57,8 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s’est replié de 0,3% du 8 au 13 janvier 2026, ramenant sa performance depuis le début de l’année à 2,8%.



Ce recul reflète notamment des baisses de 3% de l’indice "Bâtiment et matériaux de construction", de 0,7% pour les "Banques", de 1,6% pour les "Services de transport" et de 3,1% pour la "Participation et promotion immobilières". En revanche, l’indice des "Mines" a progressé de 17,1%.



Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu, d'une semaine à l'autre, de 2,8 MMDH à 2,1 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".