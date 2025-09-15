Le commerce mondial gagne la guerre que lui livre Trump

Près de six mois après que le président américain Donald Trump a annoncé ses droits de douane "réciproques" très élevés - au mépris flagrant des règles de l'Organisation mondiale du commerce - le système commercial mondial résiste bien. Aucune autre grande économie n'a suivi l'exemple de Trump et, selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le commerce mondial a augmenté d'environ 300 milliards de dollars au cours du premier semestre 2025.



La plupart des pays semblent comprendre que les droits de douane de Trump sont économiquement irrationnels. Bien sûr, dans de nombreux cas, l'économie n'est pas la question : Trump utilise les droits de douane pour faire avancer des objectifs géopolitiques ou pour apaiser ses griefs personnels. Cela n'est nulle part plus évident que dans les droits de douane de 50% imposés au Brésil en guise de punition pour avoir poursuivi l'ancien président Jair Bolsonaro pour avoir incité à une tentative de coup d'Etat inspirée par Trump en 2023, à la suite de sa défaite électorale.



Mais M. Trump a toujours soutenu que les droits de douane étaient la clé de l'amélioration de la balance commerciale des Etats-Unis, raison pour laquelle ses droits de douane "réciproques" sont censés refléter l'ampleur du déficit américain vis-à-vis de chaque économie. Les économistes, dans l'ensemble, contestent ces affirmations, avertissant que les droits de douane ne feront que réduire le volume global des échanges commerciaux des États-Unis, qu'il s'agisse d'exportations ou d'importations. Jusqu'à présent, leurs avertissements ont été confirmés.



Les données à très court terme actuellement disponibles sont difficiles à interpréter, car les importations ont bondi au début de l'année en prévision des droits de douane. Mais si M. Trump avait raison quant à l'impact des droits de douane, cette "bosse" aurait déjà dû être compensée par une baisse des importations, les négociants réduisant leurs stocks.



Au lieu de cela, les importations américaines au premier semestre 2025 ont dépassé leur niveau de 2024. Le déficit commercial mensuel des Etats-Unis s'élevait à 103 milliards de dollars en juillet, soit presque exactement le même niveau qu'un an plus tôt.



Le déficit commercial cumulé des Etats-Unis s'est creusé : au cours du premier semestre de cette année, il était supérieur d'environ 160 milliards de dollars à ce qu'il était au cours du premier semestre 2024.



Deux raisons évidentes expliquent pourquoi la demande d'importations américaines a résisté aux tarifs douaniers de Trump : l'économie américaine continue d'afficher de bonnes performances et les tarifs douaniers sont, en moyenne, restés bien en deçà de ceux annoncés par Trump en avril.



En fait, Trump a "mis en pause" ces tarifs presque immédiatement, dans ce qui s'est avéré n'être que le début d'une succession déconcertante de menaces tarifaires, de revirements, d'annonces, de suspensions et de vagues "accords" - comme avec le Japon et le Royaume-Uni - impliquant des tarifs douaniers américains de 10 à 15%, ainsi que des conditions relatives à l'investissement et à l'énergie.



Compte tenu des changements incessants apportés à la liste des droits de douane, il est difficile de se faire une idée précise de la position de la politique commerciale américaine. Après tout, le système harmonisé de classification des marchandises de l'OMC compte environ 15.000 lignes tarifaires, et chacun des plus de 150 partenaires commerciaux des Etats-Unis peut être soumis à des taux tarifaires différents à tout moment, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir plus de deux millions de taux tarifaires fluctuants différents à prendre en compte.



Déterminer le taux tarifaire moyen - qui devrait également tenir compte des importations bilatérales (deux autres millions d'informations) - n'est donc pas une tâche simple. Mais même si l'on effectue ce calcul, il se peut qu'il ne reflète pas le taux tarifaire "réel", car la mesure dans laquelle les taux officiels sont appliqués à la frontière n'est pas claire à l'heure actuelle.



Heureusement, il existe un moyen simple de déterminer dans quelle mesure la politique commerciale de Trump est réellement restrictive, malgré tout écart entre l'annonce et l'application : diviser les recettes tarifaires par les importations. Le ratio obtenu représente le tarif effectif moyen appliqué. Et, dans le cas des Etats-Unis aujourd'hui, ce taux est bien inférieur à ce que les déclarations de la Maison-Blanche pourraient laisser penser.



Selon les données de la Commission américaine du commerce international, les Etats-Unis ont perçu 28 milliards de dollars de recettes tarifaires en juillet, soit l'équivalent de 10% de leurs importations (283 milliards de dollars). Cela représente une augmentation de huit points de pourcentage par rapport au niveau de janvier - une augmentation qui, bien que sans précédent, est trop faible pour avoir un impact immédiat sur les flux commerciaux.



Depuis le mois de mai, les Etats-Unis ont perçu des droits de douane de 9 à 10 % seulement, en moyenne, de la part de leurs partenaires commerciaux, ce qui s'explique en partie par le fait qu'environ la moitié des importations américaines entrent toujours en franchise de droits. Le fait que les augmentations tarifaires soient, dans la pratique, restées relativement limitées explique pourquoi leur impact sur l'inflation américaine a été jusqu'à présent atténué.



Il existe de grandes disparités dans les taux tarifaires appliqués aux différents partenaires commerciaux des Etats-Unis. Alors que la plupart des importations en provenance de Chine ont été soumises à des droits de douane de plus de 50%, soit un taux moyen de 40%, moins de 10% des importations en provenance du Canada sont soumises à des droits de douane.



L'Union européenne se situe entre les deux, avec 60% de ses exportations soumises à des droits de douane, généralement de l'ordre de 15% (à l'exception des voitures, sur lesquelles Trump a imposé un droit de douane de 25%), ce qui donne un droit de douane moyen inférieur à 10 %.



Ces chiffres démentent les informations selon lesquelles Donald Trump se serait montré "indulgent" à l'égard de la Chine, tout en traitant plus durement les alliés des Etats-Unis.L'accord commercial-cadre que l'UE a récemment conclu avec l'administration Trump est une preuve supplémentaire des avantages relatifs durables des alliés des Etats-Unis.



Bien que beaucoup aient critiqué l'UE pour sa supposée capitulation face à Trump, l'accord placerait les tarifs douaniers sur les importations européennes bien en dessous de ceux de la Chine, et même légèrement en dessous de ceux des alliés asiatiques des Etats-Unis, tels que le Japon et la Corée du Sud. Seuls le Canada et le Mexique sont dans une position nettement plus favorable que l'UE, car l'accord États-Unis-Mexique-Canada reste de facto largement intact (bien qu'aucune des deux économies ne puisse rivaliser avec un géant de l'exportation comme l'UE).



En ce qui concerne les droits de douane, l'aboiement de Trump s'est jusqu'à présent avéré pire que sa morsure. Si la politique commerciale actuelle des Etats-Unis aura un impact modéré sur les flux commerciaux du pays, elle ne transformera pas le système commercial mondial - tant que le reste du monde continuera à éviter l'exemple de Trump et à s'engager en faveur de l'ouverture du commerce.



Par Daniel Gros

Directeur de l'Institut pour l'élaboration des politiques européennes à la Bocconi