Le cinéma marocain en vedette au Festival Cinémania

Le Festival du film francophone (Cinémania) a fait la part belle, samedi, au cinéma marocain à travers une série d'événements, dans le cadre de la 31ème édition de ce rendez-vous incontournable de la scène culturelle montréalaise, où le Royaume est à l'honneur.



Au cinéma du Parc, six courts métrages marocains ont été projetés en présence de plusieurs acteurs et réalisateurs, dont Sofia Alaoui, Nadia Kounda et Hassan El Fad.



C'est ainsi que l'audience a pu apprécier "Ayam" de Sofia El Khyari, "Frères de lait" de Kenza Tazi, "La voix du stade" d'Alexandre Tarek Bougja, "Le départ" de Said Hamich Benlarbi, "L'ombre des papillons" de Sofia El Khyari et "Qu'importe si les bêtes meurent" de Sofia Alaoui.



Le secteur du court métrage marocain est "particulièrement dynamique et riche", a affirmé le directeur général et artistique de Cinémania, Guilhem Caillard, ajoutant que le festival met à l'honneur lors de cette édition une nouvelle génération de réalisateurs marocains issus de la diaspora.



"A travers ces six films, on voit un Maroc pluriel, intime et vibrant, où la jeune création s'empare de tous les genres", a noté M. Caillard, expliquant que les oeuvres projetées "explorent la foi, la mémoire, la jeunesse, la famille et la voix collective avec une liberté de ton et une audace formelles qui témoignent de la vitalité du cinéma marocain d'aujourd'hui".



Lors d'une cérémonie organisée le jour même en l'honneur du cinéma marocain, l'ambassadeur du Maroc au Canada, Mme Souriya Otmani, a souligné "l’impressionnante et fascinante" dynamique qui caractérise le cinéma marocain, précisant que la participation du Royaume au Festival Cinémania en tant que pays à l'honneur offre l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir certaines œuvres cinématographiques marocaines qui abordent diverses thématiques, illustrant ainsi le caractère "désormais audacieux et décomplexé" du 7ème art marocain.



La diplomate a relevé, à cet égard, le développement "sans précédent" que connaît la scène culturelle marocaine sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indiquant que le Souverain a toujours été un ardent défenseur et promoteur de la culture comme vecteur de rapprochement, de compréhension, de respect et de dialogue entre les sociétés et les civilisations.



La mise à l’honneur du Maroc par le Festival Cinémania en ce mois de novembre 2025 coïncide avec la célébration du 50ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, évènement épique et historique qui a permis à la nation marocaine, sous le leadership de Feu Sa Majesté Hassan II de récupérer ses provinces du Sud, a déclaré l'ambassadeur lors de cette rencontre marquée par la présence de plusieurs acteurs et réalisateurs marocains ainsi que de la sénatrice canadienne Danièle Henkel.



Le cinéma marocain est à l'honneur lors de cette 31ème édition à travers une sélection de longs et courts métrages, une exposition et des événements professionnels, dont le long métrage "Al Massira" du réalisateur Youssef Britel, qui retrace l’épopée de la Marche Verte à travers le regard de différents personnages.



Le festival offre, aussi, un panorama non-exhaustif des voix de la diaspora marocaine au Québec, notamment d'une génération de créateurs et créatrices qui, à leur manière, interrogent leur rapport aux origines et au présent, entre héritage, mémoire et identité.

Créé en 1995, Cinémania est considéré comme le plus grand festival de films francophones en Amérique du Nord. Lors de sa dernière édition, tenue en novembre 2024, le festival a atteint 100.000 entrées sur 12 jours avec au menu 120 films.