Le Trésor place 7 MMDH d'excédents de trésorerie

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a lancé, vendredi, deux opérations de placement des excédents de trésorerie d’un total de 7 milliards de dirhams (MMDH).



D’un montant de 4 MMDH, le premier placement avec prise en pension est souscrit sur trois jours au taux moyen pondéré de 2,21%, indique la DTFE dans un communiqué.

Le second placement de 3 MMDH est également avec prise en pension et porte sur six jours au taux de 2,1%, précise la même source.