Le Trésor place 7 MMDH d'excédents de trésorerie

Banques : Un besoin de liquidité de 135,7 MMDH en décembre 2025
D’un montant de 4 MMDH, le premier placement avec prise en pension est souscrit sur trois jours au taux moyen pondéré de 2,21%, indique la DTFE dans un communiqué.
Le second placement de 3 MMDH est également avec prise en pension et porte sur six jours au taux de 2,1%, précise la même source.