Le Nobel de littérature 2018 reporté par l'Académie suédoise

Graal des romanciers, poètes et dramaturges depuis plus d'un siècle, le prix Nobel de littérature ne sera pas décerné cette année, victime de la déflagration #MeToo qui a fait imploser l'Académie suédoise.

Le tout-Stockholm littéraire bruissait de la rumeur, comme la chronique d'un désastre annoncé : le nom du lauréat du Nobel 2018 de littérature sera arrêté et dévoilé en même temps que le lauréat 2019, a fait savoir vendredi l'Académie suédoise dans un communiqué, une première en près de soixante-dix ans.

Protagonistes d'un mauvais roman, les académiciens doivent engager "un travail de réforme long et énergique", a expliqué Anders Olsson, son secrétaire perpétuel par intérim.

"Nous jugeons indispensable de nous donner du temps pour rétablir la confiance avant la désignation du prochain lauréat", a-t-il ajouté. "Et ce par respect tant pour les lauréats passés que pour les lauréats à venir".

Une décision saluée par la Fondation Nobel et son directeur, Lars Heikensten : "Cela montre que l'Académie suédoise est consciente de la gravité de la situation [et] a compris qu'il y avait un problème de confiance", a-t-il commenté pour l'AFP.

Créée en 1786 sur le modèle de l'Académie française, l'Académie est plongée dans la tourmente depuis les révélations du mouvement #MeToo qui l'ont éclaboussée fin 2017 et s'est depuis déchirée sur la façon de traiter l'affaire.

Ces dernières semaines, six des 18 sages, dont la secrétaire perpétuelle en exercice Sara Danius -qualifiée de "pire" secrétaire depuis 1786 par l'un des membres-, ont annoncé abandonner leur fauteuil. Deux membres ne participaient déjà plus depuis longtemps à ses travaux, réduisant à dix le nombre des académiciens actifs.

Or selon les statuts de l'Académie, au moins 12 membres actifs sur les 18 fauteuils sont nécessaires pour choisir un nouveau membre.

Les raisons de la colère ? Les témoignages de 18 femmes reproduits dans le quotidien de référence Dagens Nyheter en novembre, en pleine campagne #MeToo, qui affirment avoir subi des violences ou avoir été victimes de harcèlement sexuel de la part du Français, Jean-Claude Arnault, marié à l'académicienne Katarina Frostenson, en retrait depuis (elle ne peut, comme ses pairs, être remplacée de son vivant).