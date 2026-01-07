Le Maroc organise une CAN 'exceptionnelle’’ à tous les niveaux

Le Maroc organise une Coupe d'Afrique des nations (CAN) "exceptionnelle et unique" à tous les niveaux, ont souligné des universitaires, experts et acteurs institutionnels, réunis lundi à Fès dans lors d’une conférence initiée par l'université Euromed, en partenariat avec la Fédération Royale marocaine de football.



Le président de l'université Euromed de Fès, Mostafa Bousmina, a affirmé, à cette occasion, que la CAN Maroc-2025 est "exceptionnelle" et "de loin la meilleure CAN de l'histoire de la Confédération africaine de football".



M. Bousmina a relevé que, pour la première fois de l'histoire de la CAF, toutes les équipes participantes disposent de leur propre stade pour disputer les matchs, ainsi que des terrains d’entraînement, ajoutant que chaque équipe est hébergée dans un hôtel cinq étoiles.



Il a également fait observer qu’environ 3.800 journalistes ont été accrédités pour couvrir les événements de la Coupe d'Afrique des nations, ce qui reflète l'importance internationale considérable de cet événement.



Et de poursuivre que la CAN 2025 constitue une "étape fondamentale" dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2030, grâce à des infrastructures sportives, touristiques et sanitaires de haut niveau, qui contribueront à la promotion de l'économie nationale et au renforcement des capacités d'accueil touristique, le Maroc étant la première destination touristique en Afrique.



Il a ajouté que l'organisation par le Royaume de la Coupe du monde 2030 contribuera à améliorer la qualité des services de santé, à mettre en place des structures hospitalières de pointe, ainsi qu'à renforcer les infrastructures routières, maritimes, aériennes et ferroviaires, ce qui aura un impact positif durable sur le développement national.



Selon lui, l'organisation de la Coupe du monde, outre sa dimension sportive, revêt des aspects culturels, économiques et sociaux, et constitue une occasion de rencontre et de cohabitation entre différents peuples, cultures et religions.



Il a également exprimé la volonté de l'université Euromed de Fès de mettre ses différentes infrastructures sportives et hospitalières à la disposition de la Fédération Royale marocaine de football pendant la Coupe du monde 2030.



Pour sa part, le représentant de la Fédération Royale marocaine de football, Abdellatif Mouktarid, a souligné que l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc est un succès pour l'ensemble du continent africain et une occasion de montrer que l'Afrique est prête à accueillir les grands événements internationaux, à imposer ses normes et à mettre en avant ses capacités sur la scène mondiale.



Il a indiqué que l'organisation de la CAN au Maroc s'inscrit dans le cadre de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui fait du sport, et du football en particulier, un levier pour l'unité, le développement et la coopération en Afrique.



M. Mouktarid a ajouté que le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, a réussi à mettre en place des infrastructures sportives de classe mondiale, ainsi qu’un système sportif structuré, exprimant l'engagement de la Fédération Royale marocaine de football, en collaboration avec les autorités publiques et les instances continentales, afin de faire de la CAN un véritable succès collectif.



De son côté, Camille Bounama Sylla, envoyé spécial du président de la République de Sierra Leone, a affirmé que la Coupe d'Afrique des nations organisée par le Maroc "dépasse le cadre sportif et s'inscrit dans une vision ambitieuse de développement du football africain, fondée sur l'intégration économique, la solidarité régionale et le rapprochement entre les peuples".



M. Sylla a relevé que la CAN constitue un véritable levier de transformation économique, compte tenu des investissements réalisés dans les infrastructures sportives, touristiques, routières et numériques, qui ne répondent pas seulement aux exigences de l'événement, mais s'inscrivent dans une vision de développement durable fondée sur la promotion des compétences, la création d'emplois et la valeur ajoutée.



Il a assuré que ces réalisations renforcent l'attractivité du Maroc et du continent africain dans son ensemble, soulignant que le Royaume a démontré, à travers l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations, sa capacité à organiser des événements exceptionnels et hors du commun, constituant ainsi un modèle à suivre à l'échelle continentale.



Quant au journaliste sportif Amine Birouk, il est revenu sur l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations et les transformations qu'elle a connues en termes de modes de retransmission télévisée, de nombre d'équipes et de joueurs, soulignant que le continent africain mise sur le sport comme levier et moteur de développement.



M. Birouk a ajouté que le Maroc a donné une leçon en matière d'accueil et d'organisation, dans le contexte d'une révolution numérique continue, soulignant l'importance de "travailler sur la durabilité et la rentabilité des stades qui ont été construits et exploités".



Pour sa part, Abdelkader Mili, directeur de la promotion du sport scolaire au ministère de l'Education nationale, a mis en avant l'importance croissante du sport scolaire, passant en revue les progrès réalisés par le Maroc dans ce domaine et les résultats positifs obtenus par les élèves marocains aux niveaux national, continental et international.



M. Mili a souligné que les succès des équipes nationales sont principalement dus à la formation de base des jeunes et au travail méthodique mené sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant l’accent sur la création de filières "sport et études" dans plusieurs villes.



Le directeur général du centre des sports de l'université Euromed de Fès, Abdellatif Abbad, a, quant à lui, souligné que le Maroc a consacré, au cours des dix dernières années, d'importants investissements à la réalisation d'équipements et d'infrastructures sportives modernes.



Il a également indiqué que le Royaume, qui figure parmi les pays africains qui investissent le plus dans les infrastructures sportives, a mobilisé d'importants crédits financiers pour organiser des manifestations internationales répondant aux normes mondiales.



Pour M. Mourad Bentouk, professeur à l'Institut des sciences du sport de Fès, la promotion du sport reste subordonnée à la mise en place d'une bonne gouvernance et à la résolution des problèmes dont souffre le sport africain, grâce à l'adoption de modèles de développement et de stratégies clairs et efficaces, fondés sur une bonne gestion, le développement des performances sportives, le renforcement de la dimension économique et l'harmonie géographique, afin de faire du sport un véritable levier de développement pour le continent africain.



Les participants à cette conférence, organisée sous le thème "Coupe d'Afrique des nations 2025 : Softpower, identité et gouvernance du football africain", ont également examiné les opportunités offertes par la CAN en tant que levier pour le rayonnement international et la coopération africaine, ainsi que pour la valorisation durable des infrastructures sportives.