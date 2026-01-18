Augmenter la taille du texte
Le Maroc a fait de la CAN un événement planétaire

Azize Diabaté, ambassadeur de Côte d’Ivoire en Allemagne

Dimanche 18 Janvier 2026

Le Maroc a fait de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) un événement planétaire grâce à l’organisation de l’édition 2025 dans le Royaume, a affirmé l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Allemagne, Azize Diabaté.

"Aujourd’hui, grâce au Maroc, la CAN est devenue un événement planétaire. aujourd’hui, elle attire et suscite de l’intérêt", a souligné M. Diabaté dans une déclaration à la MAP en marge de la Semaine verte internationale de Berlin (Grüne Woche), qui se tient du 16 au 25 janvier.

Selon le diplomate, cela tient à "l’excellente organisation de la CAN Maroc 2025, pour laquelle je tiens à féliciter les frères marocains". "Nous ne pouvons que nous réjouir et féliciter le Royaume d’avoir placé la barre très haut et donné une excellente image de l’Afrique", a-t-il ajouté.
À ce titre, M. Diabaté a salué les efforts déployés par le Maroc pour garantir la réussite de la CAN Maroc 2025, notamment en matière d’infrastructures, traduisant "sa volonté constante de faire avancer l’Afrique".

Tous les Ivoiriens qui se sont rendus au Maroc pour célébrer la CAN ont été satisfaits, a-t-il assuré, affirmant que "même après avoir perdu le titre de champions d’Afrique, nous sommes épanouis d’avoir vécu un moment exceptionnel et historique avec nos frères marocains".

