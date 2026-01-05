Le Mali au tour suivant au bout du suspense

La sélection malienne a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, en battant, samedi, son homologue tunisienne aux tirs au but 3-2 (temps réglementaire et prolongations 1-1).



L'entame de cette rencontre, disputée au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca devant quelque 42.000 spectateurs, a été marquée par beaucoup d'intensité et d'engagement, les deux équipes essayant de prendre d'emblée le contrôle du jeu.



Dès la 12è minute, les "Aigles de Carthage" ont perdu le défenseur Dylan Bronn, sorti sur blessure. Ils se sont ensuite créés quelques occasions par Ismael Gharbi et Hazem Gharbi, mais leurs tentatives n'ont pas été concrétisées.



Le début du match a été haché par plusieurs fautes des deux côtés, sanctionnés par pas moins de 4 cartons jaunes en 25 minutes.

L'arbitre de la rencontre, le Sud-africain Abongile Tom, a ensuite expulsé le défenseur malien Woyo Coulibaly à la 26è minute, après une violente intervention sur la star de la sélection tunisienne Hannibal Mejbri.



Cette expulsion a porté un coup dur aux "Aigles" du Mali qui se sont retrouvés réduits à dix avant la demi-heure de jeu.

Alors que les fautes s'enchainaient, le rythme de la rencontre a généralement baissé avec peu de tentatives dangereuses.



Même en supériorité numérique, la Tunisie a peiné à se montrer supérieure dans le jeu lors des 15 dernières minutes de la première période qui s'est achevée sur le score de 0-0.

En quête de plus d'efficacité offensive, le coach de la Tunisie, Sami Trabelsi, a effectué une changement à la pause dans la ligne d'attaque, remplaçant Mohamad Belhadj Mahmoud par Elias Achouri.



Entamant la deuxième mi-temps en mettant le pied sur le ballon, les Tunisiens n'ont, toutefois, pas réussi à tirer parti de cette domination, ne se procurant pas d'occasions franches de but.



Tenant bon défensivement, les Maliens, bien organisés et disciplinés tactiquement, ont essayé de miser sur les transitions rapides, pour tenter de surprendre l'adversaire, grâce notamment à leurs attaquants Nene Dorgeles et Lassine Sinayoko, mais sans parvenir à faire la différence.



Pour donner davantage de dynamisme à son animation offensive, le coach tunisien a effectué un double changement en attaque à la 70è minute avec l'entrée en jeu de Firas Chaouat et Elias Saad à la place de respectivement Hazem Mastouri et Ismael Gharbi.

Le coaching de Sami Trabelsi s'est avéré payant. Firas Chaouat a ouvert la marque pour les Tunisiens d'un but de la tête à la 89è minute sur un centre de Elias Saad.



La Tunisie semblait se diriger vers la victoire, mais un pénalty accordé au Mali pour une main de Yassine Meriah dans le surface de réparation a changé la donne dans les derniers souffles de la rencontre. Confirmé par l'arbitre après recours à la VAR, le pénalty a été transformé avec succès par l'attaquant malien Lassine Sinayoko (90+6è), permettant aux "Aigles" de recoller au score.



Les deux équipes se sont quittés ainsi dos à dos (1-1) au terme du temps réglementaire.

Lors des prolongations, la Tunisie a tenté de prendre l'avantage en accentuant la pression sur la défense malienne, mais les "Aigles", réduits à dix, se sont montrés solides et résilients jusqu'au bout pour mettre en échec les tentatives tunisiennes.

Le dernier rempart du Mali, Djigui Diarra, élu homme du match, s'est particulièrement illustré, avec plusieurs arrêts décisifs.



Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au terme du temps réglementaire et des prolongations. Finalement, la séance fatidique des tirs au but a tourné en faveur du Mali (3-2).

En quarts de finale, le Mali affrontera le Sénégal, vainqueur, plus tôt dans la journée, du Soudan par 3 buts à 1.