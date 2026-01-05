Le Mali au tour suivant au bout du suspense

L'entame de cette rencontre, disputée au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca devant quelque 42.000 spectateurs, a été marquée par beaucoup d'intensité et d'engagement, les deux équipes essayant de prendre d'emblée le contrôle du jeu.
Dès la 12è minute, les "Aigles de Carthage" ont perdu le défenseur Dylan Bronn, sorti sur blessure. Ils se sont ensuite créés quelques occasions par Ismael Gharbi et Hazem Gharbi, mais leurs tentatives n'ont pas été concrétisées.
Le début du match a été haché par plusieurs fautes des deux côtés, sanctionnés par pas moins de 4 cartons jaunes en 25 minutes.
L'arbitre de la rencontre, le Sud-africain Abongile Tom, a ensuite expulsé le défenseur malien Woyo Coulibaly à la 26è minute, après une violente intervention sur la star de la sélection tunisienne Hannibal Mejbri.
Cette expulsion a porté un coup dur aux "Aigles" du Mali qui se sont retrouvés réduits à dix avant la demi-heure de jeu.
Alors que les fautes s'enchainaient, le rythme de la rencontre a généralement baissé avec peu de tentatives dangereuses.
Même en supériorité numérique, la Tunisie a peiné à se montrer supérieure dans le jeu lors des 15 dernières minutes de la première période qui s'est achevée sur le score de 0-0.
En quête de plus d'efficacité offensive, le coach de la Tunisie, Sami Trabelsi, a effectué une changement à la pause dans la ligne d'attaque, remplaçant Mohamad Belhadj Mahmoud par Elias Achouri.
Entamant la deuxième mi-temps en mettant le pied sur le ballon, les Tunisiens n'ont, toutefois, pas réussi à tirer parti de cette domination, ne se procurant pas d'occasions franches de but.
Tenant bon défensivement, les Maliens, bien organisés et disciplinés tactiquement, ont essayé de miser sur les transitions rapides, pour tenter de surprendre l'adversaire, grâce notamment à leurs attaquants Nene Dorgeles et Lassine Sinayoko, mais sans parvenir à faire la différence.
Pour donner davantage de dynamisme à son animation offensive, le coach tunisien a effectué un double changement en attaque à la 70è minute avec l'entrée en jeu de Firas Chaouat et Elias Saad à la place de respectivement Hazem Mastouri et Ismael Gharbi.
Le coaching de Sami Trabelsi s'est avéré payant. Firas Chaouat a ouvert la marque pour les Tunisiens d'un but de la tête à la 89è minute sur un centre de Elias Saad.
La Tunisie semblait se diriger vers la victoire, mais un pénalty accordé au Mali pour une main de Yassine Meriah dans le surface de réparation a changé la donne dans les derniers souffles de la rencontre. Confirmé par l'arbitre après recours à la VAR, le pénalty a été transformé avec succès par l'attaquant malien Lassine Sinayoko (90+6è), permettant aux "Aigles" de recoller au score.
Les deux équipes se sont quittés ainsi dos à dos (1-1) au terme du temps réglementaire.
Lors des prolongations, la Tunisie a tenté de prendre l'avantage en accentuant la pression sur la défense malienne, mais les "Aigles", réduits à dix, se sont montrés solides et résilients jusqu'au bout pour mettre en échec les tentatives tunisiennes.
Le dernier rempart du Mali, Djigui Diarra, élu homme du match, s'est particulièrement illustré, avec plusieurs arrêts décisifs.
Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au terme du temps réglementaire et des prolongations. Finalement, la séance fatidique des tirs au but a tourné en faveur du Mali (3-2).
En quarts de finale, le Mali affrontera le Sénégal, vainqueur, plus tôt dans la journée, du Soudan par 3 buts à 1.
Notre élimination en 8èmes de finale est très décevante
Le sélectionneur de la Tunisie, Sami Trabelsi, a fait part de sa "grande déception" suite à l'élimination des "Aigles de Carthage" face au Mali aux tirs au but 3-2 (temps réglementaire et prolongations 1-1) en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.
"Cette défaite fait très mal. Nous étions tout près de gagner et de décrocher notre billet pour les quarts de finale mais nous n'avons pas réussi à le faire", a dit Trabelsi lors de la conférence de presse ayant suivi le match, disputé samedi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.
"Après l'ouverture du score à la 89è minute, nous avons cru avoir fait le plus dur, mais malheureusement, nous n'avons pas pu garder notre avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le manque de concentration et la précipitation ont permis au Mali de recoller au score", a-t-il déploré.
Il a, par ailleurs, regretté la domination stérile et les mauvais choix offensifs de son équipe qui ne s'est pas procurée beaucoup d'occasions face à un adversaire réduit à 10 avant la demi-heure de jeu.
S'agissant de la séance des tirs au but qui a souri aux Maliens, le sélectionneur de la Tunisie a pointé l'aspect psychologique qui a fait, selon lui, la différence.
Trabelsi a dit assumer la responsabilité de cette élimination, insistant que ses joueurs ont fait de leur mieux dans ce match, dans le but de l'emporter et de se hisser en quarts de finale.
En quarts de finale, le Mali affrontera le Sénégal, vainqueur du Soudan par 3 buts à 1.
Le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, s'est dit "fier" de la prestation "héroïque" de ses joueurs en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 face à la Tunisie, avec à la clé une qualification en quarts.
"Mes joueurs sont des héros. Je suis fier d'eux. C'est impressionnant de jouer à 10 pendant plus de 90 minutes et de réussir à relever le défi dans un match aussi difficile", s'est félicité Saintfiet lors de la conférence de presse ayant suivi cette rencontre disputée samedi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.
Le technicien belge a salué la combativité de ses joueurs ainsi que leur discipline tactique remarquable tout au long de la rencontre.
"Tous les joueurs se sont battus à fond, ont joué avec intelligence et ont su garder leur calme, même menés au score ou en infériorité numérique", a-t-il expliqué.
Saintfiet a également mis l'accent sur la force collective de son équipe et son unité, notant que la cohésion du groupe est déterminante dans ce genre de compétitions.
Il a, de même, évoqué la force mentale de ses joueurs qui savent gérer les situations difficiles et restent concentrés jusqu'à la dernière minute.
Le coach du Mali a dit avoir confiance en ses joueurs pour continuer de livrer de bonnes performances et progresser au fil des matchs, réitérant que l'objectif de l'équipe est d'aller le plus loin possible dans cette CAN.
De son côté, le gardien malien Djigui Diarra, élu homme du match, s'est dit "très heureux" de la qualification des "Aigles" en quarts de finale, insistant que la combativité des joueurs a été déterminante dans ce résultat.
"Malgré notre infériorité numérique, nous sommes restés solidaires et nous nous sommes battus jusqu'au bout", a-t-il ajouté.