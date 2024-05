Le Forum international de l'industrie halieutique au Maroc se tiendra, le 15 mai à Casablanca, à l'initiative de la Fédération nationale de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP) et Swiss Import Promotion Programme (SIPPO).



Cet événement d'envergure, qui sera organisé sous le thème "Collaboration pour la durabilité : perspectives croisées de la recherche, de l'aménagement, et du secteur privé", réunira les principaux acteurs de l'industrie halieutique, des représentants gouvernementaux, des chercheurs, des entreprises du secteur privé et des partenaires internationaux afin d'explorer les voies de la durabilité dans le secteur halieutique, indique un communiqué des organisateurs.



"Sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s'affirme comme un leader continental et arabe en économie bleue, offrant un modèle d'engagement et d'innovation pour le développement durable en Afrique et dans le monde arabe", fait savoir la même source, ajoutant que la FENIP s'inscrit dans cette dynamique.



Cette édition 2024 du Forum vise à partager les progrès réalisés par le Maroc et d’autres pays frères et amis, dans l'exploitation responsable et la préservation des ressources marines, afin de créer une plateforme dynamique où les acteurs publics et privés, ainsi que les partenaires internationaux pourront échanger les meilleures expériences et connaissances nécessaires pour relever les défis de la durabilité et forger des solutions innovantes.



L'initiative conjointe entre la FENIP et le SIPPO, en collaboration avec la Commission générale de la pêche en Méditerranée, témoigne de leur engagement international en faveur de la durabilité dans le secteur de la pêche au Maroc.



L'objectif principal de cette conférence est de partager les expériences et proposer des solutions innovantes pour renforcer la durabilité de l'industrie halieutique, dans ses 3 dimensions (économique, sociale et environnementale), en mettant l'accent sur l'ensemble du cycle de vie des produits de la mer. Un rendez-vous durant lequel toutes les parties prenantes pourront échanger et collaborer.



Le Forum sera également un moment devant leur permettre de s'inspirer mutuellement et de s'engager pour faire du secteur halieutique marocain un exemple de performance durable.



Les travaux du Forum verront la participation notamment de panélistes nationaux et internationaux pour partager leurs expériences (Arabie Saoudite, Italie, Espagne, Tunisie, Egypte, Côte d'Ivoire et Sénégal) dans le domaine de l’industrie de transformation et de valorisation des produits de la pêche.



L'événement sera rythmé par des temps forts grâce à la participation d'environ 20 panélistes et l'organisation de près de cinquante rencontres B2B. De plus, plusieurs panels abordant diverses thématiques enrichiront le programme.