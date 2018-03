Le Festival de cinéma de Tétouan rendra hommage aux stars féminines de la Méditerranée

Le Festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan (FICMT) rendra hommage, dans le cadre de sa 24ème édition, à quatre stars féminines des cinémas marocain, égyptien, espagnol et italien. Il s'agit de vibrants hommages qui seront rendus aux actrices marocaine, Mouna Fettou, égyptienne, Menna Shalaby, italienne, Anna Bonaiuto, et espagnole, Luisa Gavasa, lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de cette édition qui se tiendra du 25 au 31 mars, indique un communiqué de la Fondation du Festival.

Le réalisateur et artiste tunisien, Nacer Khemir, présidera le jury du long métrage de cette édition, qui est composé également de la programmatrice américaine et conservatrice de films, Alissa Simon, le réalisateur marocain, Hassan Ben Jelloun, la réalisatrice et journaliste française, Dominique Barouch, et l’actrice espagnole, Ana Turpin, indique un communiqué de la Fondation du Festival.

Le réalisateur irakien, Kaïs Zoubaïdi, sera, quant à lui, le président du jury du film documentaire, qui comprendra également la vice-présidente de l’Union des éditeurs marocains, Nadia Essalmi, le cinéaste français, Adam Pianko, et le cinéaste et chercheur espagnol, Juan-Carlos Padron. Pour le jury de la critique, il sera présidé par l’écrivain marocain et critique de cinéma, Khalil Damoun, et composé de la journaliste marocaine, Sabah Ben Daoud, et de l’écrivain et journaliste marocain, Lahcen Laâssibi, précise la même source.