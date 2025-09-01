Le Festival "Ciné Plage" fait escale à Essaouira

Les cinéphiles étaient au rendez-vous, vendredi soir à Essaouira, pour des projections de films marocains, dans le cadre de la 2e édition du Festival "Ciné Plage", qui fait escale à la Cité des Alizés, les 29 et 30 août courant.



Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Communication), cette manifestation cinématographique vise à rapprocher le 7e art du grand public, à travers des projections gratuites en plein air, offrant aux spectateurs l’occasion de découvrir les dernières productions nationales.



Ainsi, le coup d'envoi de cette édition a été donné par des spectacles électrisants de la musique gnaoua et des arts populaires, livrés avec brio par des artistes locaux, dans une ambiance festive mêlant musique, culture et patrimoine vivant.



La première soirée de cette escale souirie a donné à voir la projection du film "L'Batal" de son réalisateur Omar Lotfi, qui raconte l'histoire d'Ali, un acteur amateur qui se retrouve dans une situation étrange après avoir posté un "selfie" compromettant sur les réseaux sociaux.



S’en est suivie la projection du long métrage "Marche Verte" de Youssef Britel, qui relate l’histoire de Massira, femme née le jour de cet événement historique, et de la manière dont sa mère, Zhor, a risqué sa vie pour accoucher sur les terres de son défunt mari dans les dunes du Sahara marocain.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la directrice régionale du Département de la Communication à Marrakech-Safi, Noufissa Belberka, a indiqué que cette manifestation incarne l'engagement du Département de la Communication à renforcer la culture cinématographique, de consolider le lien entre l'art et l'espace public et de contribuer à l’élargissement de l’accès du public au cinéma, en particulier dans les villes côtières.



Elle a, dans ce sens, souligné que "Ciné Plage" se veut également une opportunité idéale pour mettre en lumière les talents nationaux, accompagner les jeunes cinéastes et encourager la création artistique dans un secteur en plein essor.



Approchés par la MAP, des spectateurs se sont félicités de l'organisation de cette manifestation cinématographique, mettant en avant l’originalité du concept, qui "permet de conjuguer le plaisir du grand écran et la beauté du cadre naturel de la Cité des Alizés".



A l'affiche de la deuxième soirée figurent le film de fiction "404.01" de Younes Reggab, centré sur l’histoire d’Amna, jeune chirurgienne et ses péripéties avec avec une voix mystérieuse venue du futur, ainsi que "Atoman" d’Anouar Moatassim, premier long métrage de super-héros marocain, mettant en scène Hakim Imlil, hacker doté de pouvoirs extraordinaires hérités de ses ancêtres.



Organisé du 15 au 30 août dans les villes de Saïdia, Tanger, Rabat, Agadir, Essaouira et Dakhla, ce rendez-vous estival vise à mettre à l’honneur la diversité et la créativité du cinéma marocain, tout en offrant un moment de partage culturel accessible à tous.