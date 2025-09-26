Le CESE tient la 174e session ordinaire de son Assemblée générale

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, jeudi, la 174e session ordinaire de son Assemblée générale, sous la présidence d’Abdelkader Amara, président du Conseil.



Selon un communiqué du CESE, cette session a été consacrée à l'examen et à l'adoption du projet d'avis relatif au projet de loi n° 26.25 portant réorganisation du Conseil national de la presse (CNP), dans le cadre d'une saisine reçue par le Conseil le 16 juillet 2025 de la Chambre des représentants pour avis consultatif à ce sujet.



Le Conseil a examiné le projet de loi, objet de la saisine, conformément à l'approche participative qu'il a toujours adoptée, ajoute la même source, faisant savoir que des séances d’écoute ont été organisées avec les différentes parties concernées du secteur de la presse et de l’édition, dont des responsables publics, des instances professionnelles, des partenaires sociaux, des représentants de la société civile et des experts, en plus des notes détaillées et des contributions écrites reçues de la part des participants.



Après la présentation de son contenu, suivie d'une discussion approfondie entre les membres, l'avis du Conseil sur le projet de loi a été adopté à la majorité.



Cette session ordinaire a été également consacrée à la présentation du thème spécial retenu par le Bureau du Conseil au titre du prochain rapport annuel, qui portera sur : "La migration : défis et perspectives".