Lancement à El Jadida de la 12ᵉ édition du Festival Mazighen du théâtre professionnel

La 12ᵉ édition du Festival Mazighen du théâtre professionnel a été lancée, mercredi à El Jadida, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Marche Verte.



Organisée par l’Association Rabii Al Ibdaa, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil de la région de Casablanca-Settat et la commune d'El Jadida, cette édition, placée sous le thème "Le théâtre, un pont pour illuminer la vie", propose une programmation riche mêlant spectacles théâtraux professionnels nationaux et ateliers de formation spécialisés, animés par des artistes de renom du Maroc et d’Egypte.



S'exprimant dans une allocution, le directeur provincial de la culture d’El Jadida et Sidi Bennour, Abdelilah Nafis, a indiqué que la tenue de cette 12ᵉ édition coïncide avec la célébration, par le peuple marocain, du cinquantième anniversaire de la Marche Verte.



Il a souligné que le Festival Mazighen du Théâtre Professionnel est devenu un rendez-vous culturel incontournable dans l’agenda du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Et d'ajouter que l’organisation de cette édition s’inscrit dans la continuité de la saison culturelle et artistique de l'année en cours, dont les activités ont débuté dans les communes rurales d’Oulad Issa et d’Oulad Hamdane, avant de se poursuivre à Azemmour, pour se clôturer à El Jadida.



Il a, par ailleurs, salué l’Association Rabii Al Ibdaa, la qualifiant de référence en matière de dynamisme, de créativité et de contribution active à la vitalité culturelle d’El Jadida.

De son côté, le directeur du festival, Said Karramou, a fait savoir que cette 12ème édition s’inscrit dans la continuité des précédentes, en poursuivant la dynamique artistique initiée depuis sa création.



Cette édition accueille des spectacles professionnels présentés par des artistes ayant déjà participé aux premières éditions, tels que "Ktib Al Khizran", "Kounach Al Hachma", ainsi qu’"Al Kourawia", autant de créations portées par des figures artistiques reconnues sur la scène nationale, a-t-il fait savoir.



La première journée de cette édition a également été l'occasion de rendre hommage à Youssef Britel, réalisateur du film "La Marche Verte", ainsi qu’au metteur en scène Mohamed Rabbani, en reconnaissance de sa contribution à l’enrichissement du mouvement théâtral marocain.



"Le théâtre est un pont pour illuminer la jeunesse, en particulier la génération montante, afin qu’elle comprenne la portée historique de ce que nous célébrons aujourd’hui : le cinquantième anniversaire de la Marche Verte", a déclaré le réalisateur, affirmant que sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume poursuit d’autres marches, celles du progrès, du développement et de la prospérité.



Le festival, qui se poursuit jusqu’au 2 novembre, réunit plusieurs figures emblématiques de la scène marocaine, dont Abdellah Didane, Jawad El Alami, Abdellatif El Khamouli, Mohammed Azzam, Mustapha Ahnini, Manal Essadiki et Lamiae Kharbouch, qui se produisent dans des créations contribuant à enrichir le paysage théâtral national.



Le volet formatif du festival comprend, quant à lui, plusieurs ateliers avancés autour des techniques du jeu d’acteur et de l’art du récit, encadrés par des experts égyptiens de renom, dont Alaa Kouka, professeur d’art dramatique et metteur en scène à l’Institut supérieur des arts du spectacle de l'Egypte, et Hanaa El Khawaja, spécialiste des arts de la scène.



Cette manifestation vise à encourager la création théâtrale, à favoriser l’échange d’expériences entre artistes et à renforcer la dynamique culturelle de la ville d’El Jadida.