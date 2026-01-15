Laâyoune enregistre une baisse de 0,7 % de l’IPC en novembre 2025

L'indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Laâyoune a connu, au cours du mois de novembre dernier, une baisse de 0,7% par rapport au mois précédent.



Cet indicateur a atteint le niveau de 121,4 contre 122,3 pour le mois d'octobre 2025, selon une note de la Direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) à Laâyoune-Sakia El Hamra.

Cette diminution résulte d'une baisse de l'indice alimentaire et d'une stagnation de l'indice non alimentaire.



Ainsi, l'indice de la division "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" a diminué entre octobre et novembre 2025 de 1,8%, précise la même source, notant que les baisses des produits alimentaires concernaient notamment les prix des "huiles et graisses" (11,3%), des "fruits" (2,2%) et des "viandes" (2,0%), rapporte la MAP.



Durant la même période, l'indice du transport a reculé de 0,1%, et l'indice des biens et services divers a augmenté de 0,1%, tandis que les indicateurs des autres divisions sont restés stables.



Par rapport au même mois de l'année précédente, l'IPC pour la ville de Laâyoune a reculé de 1,7% au cours du mois de novembre 2025. Une baisse qui fait suite à la diminution des prix des produits alimentaires de 5% contre une augmentation des prix des produits non alimentaires de 1,3%.

La variation en pourcentage pour les articles non alimentaires oscillait entre une diminution de 0,8% pour le "transport" à une augmentation de 7% pour la "santé".



Instrument de mesure de l’inflation, l'IPC contribue au suivi et à l’analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en œuvre de la politique financière et l’indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.