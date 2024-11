La promotion des entreprises au centre du 2ème Forum régional des PME

La promotion des petites et moyennes entreprises (PME) a été au centre de la deuxième édition du Forum régional des PME, organisé samedi à Zagora avec la participation d’un parterre d’investisseurs, d’opérateurs économiques, d’élus et de responsables locaux.



Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Drâa-Tafilalet en partenariat avec le Conseil de la région, la préfecture de Zagora, le Centre régional d'investissement (CRI), la délégation régionale de l'Industrie et du Commerce, la section régionale Drâa-Tafilalet de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ce forum se veut une occasion de débattre des moyens de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les voies susceptibles de surmonter les obstacles qui entravent le développement de ces entreprises à l’échelle de la région.



Le forum a permis également de formuler des suggestions devant accompagner le processus d'élaboration de politiques et de plans régionaux intégrés relatifs aux petites et moyennes entreprises.



Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province de Zagora, Fouad Hajji a indiqué que l’organisation de cet événement économique à Zagora permet de jeter des ponts de coopération et d’échanges constructifs entre les différents acteurs économiques et institutionnels au niveau régional.



Cette manifestation, a-t-il dit, intervient à un moment crucial où le Maroc vit au rythme de mutations économiques majeures devant renforcer le rôle des petites et moyennes entreprises, en tant que moteurs de l'économie nationale, et à promouvoir la dynamique entrepreneuriale et l’inclusion socio-économique.



Pour sa part, le président du CCIS de Drâa-Tafilalet, Mohamed El Ansari a indiqué que l’entreprise constitue le pilier fondamental de l’économie et le moteur principal des projets et des programmes économiques majeurs, mettant en avant, à cet égard, les mesures incitatives lancées par le gouvernement en matière de la promotion des PME.



Il a, dans ce sens, relevé que la région de Drâa-Tafilalet dispose d'un tissu entrepreneurial actif composé de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) qui jouent un rôle central dans le processus de développement, mettant en avant leur rôle dans la production de la valeur ajoutée, la création de l’emploi et la lutte contre la pauvreté.



Ce forum, a-t-il ajouté, a été l’occasion de présenter les différents programmes étatiques portant sur l'accompagnement et le financement des entreprises de la région et la promotion de l’esprit entrepreneurial et l’auto -emploi et ce conformément aux Hautes Directives Royales appelant à soutenir et à accompagner les PME.



Les participants à ce forum ont plaidé en faveur du renforcement de l'offre territoriale orientée vers les PME, l’élargissement de la base des bénéficiaires des programmes d'accompagnement et des mécanismes de financement au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, conformément à la nouvelle Charte de l'investissement en sus de la poursuite des efforts de toutes les parties prenantes afin de faciliter l'accès au financement.



Plusieurs thématiques ont été abordées lors de ce forum dont la fiscalité, le nouveau cadre législatif des marchés publics, l'entrepreneuriat, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes de la région, ainsi que l'intelligence économique au service de l'entrepreneuriat.