Vendredi 16 Janvier 2026

La presse espagnole encense la sélection marocaine et son héros Bounou
La presse espagnole a largement salué, jeudi, la qualification de la sélection marocaine pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) aux dépens du Nigeria, mettant en avant la solidité des Lions de l’Atlas, leur domination dans le jeu et l’impact décisif du gardien Yassine Bounou lors de la séance des tirs au but.

Les principaux quotidiens ibériques relèvent que la sélection nationale a maîtrisé son sujet durant un match intense et fermé, se créant les meilleures occasions, avant de sceller sa qualification grâce à l’expérience et au sang-froid démontrés lors de la série finale.

Le journal ABC souligne que le Maroc "a imposé les phases les plus dangereuses" du match, notant qu’Abdessamad Ezzalzouli a eu à deux reprises le but de la victoire au bout du pied. La publication met en avant la capacité de la sélection nationale à maintenir la pression et à gérer les temps forts, avant qu’un Bounou "décisif" ne fasse la différence aux tirs au but.

Pour Marca, les Lions de l’Atlas ont obtenu leur qualification "avec mérite", grâce à un jeu mieux organisé et à une prestation collective supérieure. Le quotidien madrilène qualifie Bounou de "héros de la soirée", après ses deux arrêts déterminants, et souligne l'impact de Brahim Díaz sur le jeu offensif de la sélection nationale.

Dans la même ligne, Mundo évoque un "Bono héroïque" qui a porté le Maroc jusqu’à la finale, relevant que, malgré un match verrouillé, les meilleures opportunités ont été marocaines. Il note que la sélection nationale a constamment cherché la faille face à une défense nigériane compacte.
 
Pour Mundo Deportivo, le Nigeria "s’est défendu avec acharnement", mais le Maroc a dominé les débats et fait parler sa maîtrise lors de la séance de tirs au but. Le quotidien catalan rappelle que Bounou a stoppé deux tentatives adverses avant qu’En-Nesyri n’inscrive le penalty décisif.

Sport.es insiste, par ailleurs, sur l’atmosphère exceptionnelle du stade Prince Moulay Abdellah, entièrement acquis à la cause marocaine, et sur la volonté de la sélection nationale de faire la différence avant la séance fatidique. Le média met en lumière la prestation de Brahim Díaz et salue à nouveau "deux interventions fondamentales" de Bounou.

Pour sa part, le journal spécialisé AS souligne que la sélection nationale a fait preuve de caractère pour renverser la situation après un premier penalty manqué, estimant que Bounou, auteur de deux arrêts décisifs, a permis au Maroc d’écrire une nouvelle page de son histoire. Le journal met également en exergue la détermination de Brahim Díaz, jugé proche de marquer à plusieurs reprises.

Ainsi, la presse espagnole s’accorde à voir dans cette qualification la confirmation du statut de candidat sérieux au titre pour le Maroc, porté par une défense solide, un collectif discipliné et un gardien en état de grâce.

Tags : Bounou, presse espagnole, sélection marocaine

