Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

La presse belge et néerlandaise loue la rigueur défensive des Lions de l'Atlas

Mardi 13 Janvier 2026

Autres articles
La qualification du Maroc pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations a largement retenu l’attention de la presse belge et néerlandaise, qui met particulièrement en exergue la solidité défensive des Lions de l’Atlas depuis le début du tournoi.

Les médias des deux pays soulignent la rigueur tactique et l’organisation collective d’une sélection marocaine difficile à manœuvrer, n’ayant concédé qu’un seul but depuis le coup d’envoi de la CAN.

En Belgique, "Sporza", le site sportif du groupe public audio-visuel flamand "VRT", insiste sur l’autorité rapidement imposée par les Lions de l'Atlas face aux Lions indomptables du Cameroun. Face au jeu physique camerounais, le Maroc a pris le contrôle des débats, une domination concrétisée dès la 25e minute par Brahim Diaz. L’attaquant du Real Madrid s’impose comme l’une des révélations du tournoi avec cinq buts en cinq matches, souligne le média flamand.

Aux Pays-Bas, la chaîne publique "NOS" évoque une qualification "acquise avec aisance". Elle met en avant la nette domination marocaine, illustrée par une large maîtrise de la possession et par l’impuissance offensive du Cameroun, qui n’a pas cadré le moindre tir avant la pause.

Le site "Sportnieuws" qualifie pour sa part d’"historique" la victoire marocaine face aux Lions indomptables, rappelant que le Maroc n’a remporté la CAN qu’une seule fois, en 1976, et que son rapport à la compétition continentale a longtemps été complexe. Le média néerlandais souligne toutefois que le parcours actuel de la sélection marocaine force le respect, avec un seul but encaissé jusqu’aux quarts de finale, pour trois victoires et un match nul.

De son côté, le quotidien "De Telegraaf" met en avant la performance d’Ismaël Saibari, joueur du PSV Eindhoven, décisif lors de ce quart de finale, symbole de l’apport des internationaux évoluant en Europe dans le succès marocain.

Enfin, "AD" insiste également sur la solidité défensive des Lions de l’Atlas, rappelant qu’ils n’ont encaissé qu’un seul but en cinq rencontres, sur penalty face au Mali, et notant que cette rigueur s’est pleinement confirmée face à un Cameroun quasiment inoffensif.

Libé

Lu 36 fois

Tags : Lions de l'Atlas, presse belge, presse néerlandaise, rigueur défensive

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication